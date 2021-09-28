https://tr.sputniknews.com/20210928/fransa-cumhurbaskani-macrona-yumurta-firlatan-kisi-akil-hastanesine-yatirildi-1049317705.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'daki bir fuarda, 'Yaşasın devrim' diye bağırarak yumurta fırlatan 19 yaşındaki gencin psikiatrik tedaviye alındığı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:09+0300

2021-09-28T15:09+0300

2021-09-28T15:09+0300

fransa

emmanuel macron

yumurta

akıl hastanesi

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Uluslararası Catering, Otel ve Gıda Ticareti Fuarı'nda (SIRHA) dolaşırken Macron'a "Viva la revolution" (Yaşasın devrim) diye bağırarak, sonradan yumurta olduğu anlaşılan kahverengi bir obje fırlatan kişi olayın ardından gözaltına alınmıştı. 'Kamu yetkilisi konumundaki bir kişiye saldırı' suçu yöneltilen ve ismi açıklanmayan 19 yaşındaki gencin, tıbbi muayeneden geçtikten sonra akıl hastanesine yatırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılar, muayeden geçen gençte 'muhakeme yetisi eksiliği ve hastaneye yatma ihtiyacı' saptanmasının ardından psikiatrik tedaviye alındığını söyledi. Geçen haziran ayında da Drome bölgesini ziyaretinde slogan atan bir kişi Macron'a tokat atmış ve olayın ardından 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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fransa, emmanuel macron, yumurta, akıl hastanesi