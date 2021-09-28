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FSB, Kuzey Kafkasya’da hasta çocukların Naziler tarafından öldürülmesiyle ilgili belgeyi açıkladı
FSB, Kuzey Kafkasya’da hasta çocukların Naziler tarafından öldürülmesiyle ilgili belgeyi açıkladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya’da tedavi olan 47 hasta çocuğun 1942’de Naziler tarafından öldürüldüğünü gösteren bir arşiv belgesini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T19:54+0300
2021-09-28T19:54+0300
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Nazilerin Sovyetler Birliği’ne saldırdığı ilk günlerinde, Kırım Yarımadası’nda yer alanlar dahil ülkenin birkaç sanatoryumunda tedavi gören çocuklar Kuzey Kafkasya’daki Karaçay Özerk Bölgesi’nin Teberda tatil beldesine tahliye edilmişti. Ancak 1942 Aralık ayında Teberda da faşistler tarafından işgal edilmişti.Açıklanan materyaller, Nazi askerlerinin Teberda’da tedavi gören 47 hasta çocuğu, Yahudi oldukları gerekçesiyle öldürdüğünü ortaya koyuyor.Hasta çocuklara, Çerkesk şehrindeki yetimhaneye nakledilecekleri söylenmiş. Ardından hava geçirmez şekilde kapatılmış bir araca doldurulan çocuklar gazla öldürülmüş.FSB’nin açıklamasında, “Çocukların büyük kısmında kemik tüberkülozu vardı ve kendileri hareket edemiyordu. Dolduruldukları araç, faşistlerin insanları gazla öldürmek için kullandıkları bir nevi ölüm makinesiydi. Gazdan boğulan hasta çocukların cansız bedenleri daha sonra Teberda Yarığı’na atıldı” ifadesine yer verildi.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Teberda’ya getirildiklerinde doktorlar tarafından ankette milliyet hanesi boş bırakılan veya yanlış yazılan 6 çocuk Nazilerin elinden kurtulmayı başarmıştı.
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rusya, fsb, nazi

FSB, Kuzey Kafkasya’da hasta çocukların Naziler tarafından öldürülmesiyle ilgili belgeyi açıkladı

19:54 28.09.2021
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya’da tedavi olan 47 hasta çocuğun 1942’de Naziler tarafından öldürüldüğünü gösteren bir arşiv belgesini yayınladı.
Nazilerin Sovyetler Birliği’ne saldırdığı ilk günlerinde, Kırım Yarımadası’nda yer alanlar dahil ülkenin birkaç sanatoryumunda tedavi gören çocuklar Kuzey Kafkasya’daki Karaçay Özerk Bölgesi’nin Teberda tatil beldesine tahliye edilmişti. Ancak 1942 Aralık ayında Teberda da faşistler tarafından işgal edilmişti.
Açıklanan materyaller, Nazi askerlerinin Teberda’da tedavi gören 47 hasta çocuğu, Yahudi oldukları gerekçesiyle öldürdüğünü ortaya koyuyor.
Hasta çocuklara, Çerkesk şehrindeki yetimhaneye nakledilecekleri söylenmiş. Ardından hava geçirmez şekilde kapatılmış bir araca doldurulan çocuklar gazla öldürülmüş.
FSB’nin açıklamasında, “Çocukların büyük kısmında kemik tüberkülozu vardı ve kendileri hareket edemiyordu. Dolduruldukları araç, faşistlerin insanları gazla öldürmek için kullandıkları bir nevi ölüm makinesiydi. Gazdan boğulan hasta çocukların cansız bedenleri daha sonra Teberda Yarığı’na atıldı” ifadesine yer verildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Teberda’ya getirildiklerinde doktorlar tarafından ankette milliyet hanesi boş bırakılan veya yanlış yazılan 6 çocuk Nazilerin elinden kurtulmayı başarmıştı.
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