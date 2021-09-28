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Gazeteci Levent Gültekin'e zorla getirme kararı
Gazeteci Levent Gültekin'e zorla getirme kararı
Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla 2 tutuksuz sanığın 'nitelikli kasten yaralama' suçundan yargılandığı davada, şikayetçi... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:50+0300
2021-09-28T13:50+0300
2021-09-28T13:50+0300
türkiye
saldırı
levent gültekin
halk tv
zorla getirme kararı
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Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatı katılırken, şikayetçi Levent Gültekin'in avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Gültekin hakkında ifadesi alınmak üzere zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20210326/halk-tv-onunde-saldiriya-ugrayan-levent-gultekin-organize-eden-kisiyi-buldum-1044121604.html
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saldırı, levent gültekin, halk tv, zorla getirme kararı
Gazeteci Levent Gültekin'e zorla getirme kararı
Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla 2 tutuksuz sanığın 'nitelikli kasten yaralama' suçundan yargılandığı davada, şikayetçi Gültekin'in ifadesi alınmak üzere hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.
Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatı katılırken, şikayetçi Levent Gültekin'in avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Gültekin hakkında ifadesi alınmak üzere zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi.