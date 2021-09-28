https://tr.sputniknews.com/20210928/genclik-ve-spor-bakanligindan-yurt-reklami-otel-konforunda-odalarla-genclerimizin-hizmetindeyiz-1049303752.html

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yurt reklamı: 'Otel konforunda odalarla gençlerimizin hizmetindeyiz'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yurt reklamı: 'Otel konforunda odalarla gençlerimizin hizmetindeyiz'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yayınladığı reklam filminde "Gençlerimizin hizmetinizdeyiz, her zaman daha iyisi için sizinleyiz" ifadelerine yer verdi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T06:59+0300

2021-09-28T06:59+0300

2021-09-28T06:59+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

öğrenci yurdu

reklam filmi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yayınladığı reklam filmiyle bakanlığın 81 ilde toplamda 719 bin 597 yatak kapasitesiyle yurt hizmeti verdiğini söyledi. Reklam filminde, şu ifadelere yer verildi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı, dünyanın en büyük yurt altyapısıyla gençlere güvenli ve huzurlu bir yuva oluyor. Modern şekilde dizayn edilmiş yemekhaneleri, kütüphaneleri, konferans salonları, spor kompleksleri, genç ofisleri, etkinlik alanları, otel konforunda odaları, kişiye özel dolapları, çalışma masalarıyla, 81 il, 241 ilçemizde 719 bin 597 yatak kapasiteli GSB yurtlarımızda gençlerimizin hizmetinizdeyiz, her zaman daha iyisi için sizinleyiz."Bakanlık, Twitter hesabından Bakan Kasapoğlu tarafından paylaşılan videoyu dün yeniden paylaşıma soktu.

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gençlik ve spor bakanlığı, öğrenci yurdu, reklam filmi