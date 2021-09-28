https://tr.sputniknews.com/20210928/gunde-2-kiloya-yakin-insaat-molozu-yiyor-memleketten-ozel-olarak-getirtiyorum-1049325720.html

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor: 'Memleketten özel olarak getirtiyorum'

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor: 'Memleketten özel olarak getirtiyorum'

Seda Sayan'ın programına katılan ve 23 yıl önce hamileyken canı toprak çeken kadın, o günden sonra her gün 2 kiloya yakın moloz yediğini açıkladı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:11+0300

2021-09-28T17:11+0300

2021-09-28T17:11+0300

yaşam

inşaat

kadın

seda sayan

hastalık

moloz

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Star TV'de yayınlanan 'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programına katılan kadının anlattıkları, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.Hamile olduğu dönemde camdan dışarı bakarken canının toprak çektiğini söyleyen kadın, zorlandığı için dışarı çıkamadığını ve bu süreçte evde parke altındaki kum ve betonları sökerek yediğini aktardı.Kadın, canının inşaat molozu çekmeye başlamasını, "Balkondan bakarken renkli toprak görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum hamileydim. Kapıların, parkelerin altından çıkarıp yiyordum kumları, toprakları. Sonra bıraktım" sözleriyle anlattı.'Günde 1-2 kilo yiyorum'12 sene sonra bir daha moloz yemeye başladığını aktaran kadın, şöyle devam etti:Köyden moloz getirtiyorKöyden moloz getirttiğini söyleyen kadın, "Buradaki topraklar değil. Köyde duvarlardan söküp getirttiğim topraklar. Köyde kardeşlerimin eski toprak evleri var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerlerde yok. Memleketten getirttirdim. Eşim istedi kargoyla yolluyorlar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime de yediremiyorum yani toprak yememi. Söylemek istemiyorum. Birisinin dizleri ağrıyor, dizlerine ilaç yapacakmışlar diye istedi öyle geldi" ifadelerini kullandı.'Böbreklerinde sorun çıkacak'Eşinin durumuna üzüldüğünü belirten kocası ise, "Yaklaşık 25 senedir evliyiz. Toprak yiyor vücuda çok zararlı. Böbreklerinde taş çıkacak, bağırsaklarında sorun çıkacak. İnsan üzülmez mi ben ve çocuklar çok üzülüyoruz" dedi.

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inşaat, kadın, seda sayan, hastalık, moloz