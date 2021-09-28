https://tr.sputniknews.com/20210928/hakkaride-15-gunluk-yasaklama-karari-1049332462.html

Hakkari Valiliği, kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı

Hakkari Valiliği, kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı

Hakkari Valiliği, kentte 15 günlük süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T21:35+0300

2021-09-28T21:35+0300

2021-09-28T21:36+0300

türkiye

hakkari

hakkari valiliği

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Hakkari'de bazı eylem ve etkinliklerin 15 günlük süreyle yasaklanmasına karar verildi.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde 29 Eylül 2021 tarihi saat 00.01’den 13 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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