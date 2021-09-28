https://tr.sputniknews.com/20210928/hali-yikamacida-kiyma-cekerken-yakalandilar-is-yeri-muhurlendi-1049334184.html

Halı yıkamacıda kıyma çekerken yakalandılar: İş yeri mühürlendi

Halı yıkamacıda kıyma çekerken yakalandılar: İş yeri mühürlendi

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasalar... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:45+0300

2021-09-28T22:45+0300

2021-09-28T22:45+0300

türkiye

istanbul

avcılar

zabıta

kıyma

avcılar belediyesi

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İstanbul Avcılar'da, halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine gitti.Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü.Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.

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istanbul, avcılar, zabıta, kıyma, avcılar belediyesi