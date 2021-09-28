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Halı yıkamacıda kıyma çekerken yakalandılar: İş yeri mühürlendi
Halı yıkamacıda kıyma çekerken yakalandılar: İş yeri mühürlendi
Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasalar... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T22:45+0300
2021-09-28T22:45+0300
türkiye
istanbul
avcılar
zabıta
kıyma
avcılar belediyesi
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İstanbul Avcılar'da, halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine gitti.Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü.Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.
türkiye
istanbul
avcılar
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istanbul, avcılar, zabıta, kıyma, avcılar belediyesi

Halı yıkamacıda kıyma çekerken yakalandılar: İş yeri mühürlendi

22:45 28.09.2021
© AAAvcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi.
Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasalar, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldü.
İstanbul Avcılar'da, halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.
Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.
Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü.
Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.
Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.
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