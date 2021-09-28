https://tr.sputniknews.com/20210928/hirsizlik-yapmak-icin-girdigi-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1049313253.html

Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:25+0300

2021-09-28T13:25+0300

2021-09-28T13:25+0300

hırsızlık

türkiye

tuvalet

arnavutköy

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Arnavutköy’de iddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.‘Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor’Dükkan sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde konuştu.Arnavutköy’de hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsız gelip sandalyede oturuyor, daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.

türkiye

arnavutköy

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hırsızlık, tuvalet, arnavutköy