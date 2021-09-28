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Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:25+0300
2021-09-28T13:25+0300
hırsızlık
türkiye
tuvalet
arnavutköy
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Arnavutköy’de iddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.‘Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor’Dükkan sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde konuştu.Arnavutköy’de hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsız gelip sandalyede oturuyor, daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.
türkiye
arnavutköy
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hırsızlık, tuvalet, arnavutköy

Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

13:25 28.09.2021
© İHA Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız
 Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
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Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Arnavutköy’de iddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı.
Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.

‘Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor’

Dükkan sahibi Turan Toprak, “Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde konuştu.
Arnavutköy’de hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsız gelip sandalyede oturuyor, daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.
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