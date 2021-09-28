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Hong Kong’dan Rus yapımı tüm Kovid-19 aşılarını tanıma kararı
Hong Kong’dan Rus yapımı tüm Kovid-19 aşılarını tanıma kararı
Hong Kong Özel İdari Bölge’nin yönetiminin, Rusya’nın tüm Kovid-19 aşı sertifikalarını 29 Eylül Çarşamba gününden itibaren tanıma kararı aldığı belirtildi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T20:52+0300
2021-09-28T20:52+0300
koronavirüs
rusya
hong kong
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Rusya’nın Hong Kong Genel Konsolosluğu’nun Facebook hesabında yapılan paylaşımda, Hong Kong Özel İdari Bölge’nin yönetiminin, Rusya’nın tüm Kovid-19 aşı sertifikalarını 29 Eylül Çarşamba gününden itibaren tanıma karar aldığı bildirilirken, “Bu karar, aralarında Rusya’nın da gösterildiği, ‘enfeksiyon riski yüksek olan ülkeler’ listesinde yer alan ülkelerden Hong Kong’a giriş yapan kişilere yönelik uygulanan kısıtlamaların bir kısmını kaldırma fırsatını verecek” ifadesine yer verildi.Daha önce Hong Kong’a girmeden önce, ‘enfeksiyon riski yüksek olan ülkeler’ listesinde yer almayan üçüncü ülkede 3 hafta boyunca beklemek zorunda olan Rusya vatandaşlarının, Kovid-19 aşısı yapması durumunda doğrudan giriş yapabileceği aktarıldı.Açıklamada, “Hong Kong seferi uçağa binmeden önce QR kodu olan aşı sertifikasının gösterilmesi gerekiyor” dendi.Hong Kong şu anda Rusya yapımı Kovid-19 aşılarından sadece Sputnik V’yi tanıyor.
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rusya, hong kong, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Hong Kong’dan Rus yapımı tüm Kovid-19 aşılarını tanıma kararı

20:52 28.09.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Hong Kong Özel İdari Bölge’nin yönetiminin, Rusya’nın tüm Kovid-19 aşı sertifikalarını 29 Eylül Çarşamba gününden itibaren tanıma kararı aldığı belirtildi.
Rusya’nın Hong Kong Genel Konsolosluğu’nun Facebook hesabında yapılan paylaşımda, Hong Kong Özel İdari Bölge’nin yönetiminin, Rusya’nın tüm Kovid-19 aşı sertifikalarını 29 Eylül Çarşamba gününden itibaren tanıma karar aldığı bildirilirken, “Bu karar, aralarında Rusya’nın da gösterildiği, ‘enfeksiyon riski yüksek olan ülkeler’ listesinde yer alan ülkelerden Hong Kong’a giriş yapan kişilere yönelik uygulanan kısıtlamaların bir kısmını kaldırma fırsatını verecek” ifadesine yer verildi.
Daha önce Hong Kong’a girmeden önce, ‘enfeksiyon riski yüksek olan ülkeler’ listesinde yer almayan üçüncü ülkede 3 hafta boyunca beklemek zorunda olan Rusya vatandaşlarının, Kovid-19 aşısı yapması durumunda doğrudan giriş yapabileceği aktarıldı.
Açıklamada, “Hong Kong seferi uçağa binmeden önce QR kodu olan aşı sertifikasının gösterilmesi gerekiyor” dendi.
Hong Kong şu anda Rusya yapımı Kovid-19 aşılarından sadece Sputnik V’yi tanıyor.
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