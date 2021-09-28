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İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek sağlayacak
İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek sağlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine 3 bin 200 liralık eğitim desteği sağlayacağını duyurdu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz" dedi.
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ibb, murat ongun

İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek sağlayacak

19:57 28.09.2021
© AAÜniversite sınavı
Üniversite sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine 3 bin 200 liralık eğitim desteği sağlayacağını duyurdu.
Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz" dedi.
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