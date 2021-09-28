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İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:58+0300
2021-09-28T12:58+0300
türkiye
istanbul
polis
içişleri bakanlığı
taksi
genelge
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Genelgede, 'son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına' dikkat çekildi.Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:
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istanbul, polis, içişleri bakanlığı, taksi, genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek

12:58 28.09.2021
© İHA / SÜMER AVCITaksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu.
Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA / SÜMER AVCI
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.
Genelgede, 'son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına' dikkat çekildi.
Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:
Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.
Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak.
Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.
Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.
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