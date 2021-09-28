https://tr.sputniknews.com/20210928/icisleri-bakanligindan-taksi-genelgesi-yolcu-almayan-taksi-trafikten-men-edilecek-1049311819.html

İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:58+0300

2021-09-28T12:58+0300

2021-09-28T12:58+0300

türkiye

istanbul

polis

içişleri bakanlığı

taksi

genelge

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048091256_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_65e9be3a9b5e627157bd2cb32e141736.jpg

Genelgede, 'son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına' dikkat çekildi.Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, polis, içişleri bakanlığı, taksi, genelge