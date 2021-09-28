https://tr.sputniknews.com/20210928/iliski-vaadiyle-79-kisi-dolandirdilar-1049319335.html

İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar

İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar

Gaziantep'te ilişki vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kadın, adliyeye sevk edildi. 79 kişiyi dolandırmakla suçlanan kadınlardan... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:49+0300

2021-09-28T15:49+0300

2021-09-28T15:49+0300

türkiye

gaziantep

tutuklama

dolandırıcılık

ilişki

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Gaziantep'te yol kenarında durup, ilişki vaadiyle 79 kişiyi dolandırdığı iddia eden şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti. 3'ü 18 yaşından küçük 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayan şüphelilerden biri "Ne yapıyoruz? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı 9 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

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gaziantep, tutuklama, dolandırıcılık, ilişki