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https://tr.sputniknews.com/20210928/ingilterede-akaryakit-krizi-devam-ederken-ordunun-goreve-cagrilmasi-gundemde-1049298493.html
İngiltere'de akaryakıt krizi devam ederken ordunun göreve çağrılması gündemde
İngiltere'de akaryakıt krizi devam ederken ordunun göreve çağrılması gündemde
İngiliz hükümeti, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorununu hafifletmek amacıyla orduyu göreve çağırmayı düşünüyor. Bununla... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T00:20+0300
2021-09-28T00:20+0300
dünya
ingiltere
ordu
akaryakıt
kriz
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İngiltere'de bakanlar, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki krizini görüşmek üzere pazartesi günü bir araya geldi.Sendikalar, yakıt tedarikinde acil durum görevlilerine öncelik verilmesi çağrısında bulunurken, İngiltere Petrol Perakendecileri Derneği Başkanı Brian Madderson, askeri personele tanker kullanabilmeleri için eğitim verildiği bilgisini paylaştı.Hükümet, şu an için askeri göreve çağırma planları olmadığını, ancak her ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.Muhafazakar hükümet, İngiltere'nin 'yeterli yakıt stoğuna' sahip olduğunu öne sürerek, krizi tüketici davranışlarına bağladı.Çevre Bakanı George Eustice, "İstasyonlarda benzin olmamasının tek nedeni, insanların ihtiyaç duymadıkları petrolü almaları" diye konuştu.BP, Shell ve Esso da dahil olmak üzere büyük akaryakıt firmaları, yayımladıkları ortak bir açıklamada, yakıt talebinin 'önümüzdeki günlerde normal seviyelerine dönmesini' beklediklerini belirttiler.Açıklamada, "İnsanları her zaman olduğu gibi yakıt almaya teşvik edeceğiz" denildi.Bunun yanı sıra hükümet, yakıt krizini hafifletmek amacıyla, firmaların bilgi paylaşabilmesi ve arzın azaldığı bölgeleri tespit edebilmesi için rekabet yasalarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.İngiliz Tabipler Birliği'nden Dr. Chaand Nagpaul, sağlık çalışanlarına ve diğer temel hizmet personeline 'işlerine devam edebilmeleri ve hastalara bakım garantisi verebilmeleri için yakıta öncelikli erişim verilmesi' gerektiğini belirtti.Cuma gününden bu yana İngiltere'deki birçok benzin istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu ve yoğunluk, yollarda trafik sıkışıklığına neden oldu.Bazı sürücülerin trafikte saatlerce beklerken sinirler yıprandığına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210927/ingilteredeki-tedarik-sorunu-icin-10-bin-kamyon-soforu-ariyor-1049273646.html
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ingiltere, ordu, akaryakıt, kriz

İngiltere'de akaryakıt krizi devam ederken ordunun göreve çağrılması gündemde

00:20 28.09.2021
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - akaryakıt krizi
İngiltere - akaryakıt krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiliz hükümeti, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorununu hafifletmek amacıyla orduyu göreve çağırmayı düşünüyor. Bununla birlikte ülkedeki kriz dördüncü gününü doldurmuşken istasyonlarda araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor.
İngiltere'de bakanlar, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki krizini görüşmek üzere pazartesi günü bir araya geldi.
Sendikalar, yakıt tedarikinde acil durum görevlilerine öncelik verilmesi çağrısında bulunurken, İngiltere Petrol Perakendecileri Derneği Başkanı Brian Madderson, askeri personele tanker kullanabilmeleri için eğitim verildiği bilgisini paylaştı.
Hükümet, şu an için askeri göreve çağırma planları olmadığını, ancak her ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Muhafazakar hükümet, İngiltere'nin 'yeterli yakıt stoğuna' sahip olduğunu öne sürerek, krizi tüketici davranışlarına bağladı.
Çevre Bakanı George Eustice, "İstasyonlarda benzin olmamasının tek nedeni, insanların ihtiyaç duymadıkları petrolü almaları" diye konuştu.
BP, Shell ve Esso da dahil olmak üzere büyük akaryakıt firmaları, yayımladıkları ortak bir açıklamada, yakıt talebinin 'önümüzdeki günlerde normal seviyelerine dönmesini' beklediklerini belirttiler.
Açıklamada, "İnsanları her zaman olduğu gibi yakıt almaya teşvik edeceğiz" denildi.
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Bunun yanı sıra hükümet, yakıt krizini hafifletmek amacıyla, firmaların bilgi paylaşabilmesi ve arzın azaldığı bölgeleri tespit edebilmesi için rekabet yasalarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İngiliz Tabipler Birliği'nden Dr. Chaand Nagpaul, sağlık çalışanlarına ve diğer temel hizmet personeline 'işlerine devam edebilmeleri ve hastalara bakım garantisi verebilmeleri için yakıta öncelikli erişim verilmesi' gerektiğini belirtti.
Cuma gününden bu yana İngiltere'deki birçok benzin istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu ve yoğunluk, yollarda trafik sıkışıklığına neden oldu.
Bazı sürücülerin trafikte saatlerce beklerken sinirler yıprandığına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.
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