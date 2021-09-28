https://tr.sputniknews.com/20210928/ingilterede-isci-partisi-israile-yaptirim-uygulamasini-destekleyen-onergeyi-onayladi-1049303463.html

İngiltere'de İşçi Partisi, İsrail'e yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı

İngiltere'de İşçi Partisi, İsrail'e yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in, Filistin halkına Apartheid rejimi uyguladığını belirten önergeyi kabul ederek, ülkesinin İsrail'le... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T06:15+0300

2021-09-28T06:15+0300

2021-09-28T06:14+0300

dünya

ingiltere

filistin

açıklama

yaptırım

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İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başkanlığında düzenlenen partinin sonbahar konferansında, yasa dışı eylemleri nedeniyle İsrail'e karşı yaptırımların desteklenmesi, İngiltere'nin İsrail'le silah ticaretini durdurması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sonlandırılmasının talep edildiği önergeye destek verildi.Parti üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen önergede, "Filistin topraklarının hızlandırılmış yerleşim inşası yoluyla fiili ilhakı ve İsrail'in, ilhaka devam etme niyetine yönelik açıklamalarının yanı sıra Filistin'in kendi kaderini tayin etme ihtimalini ortadan kaldırmaya niyetli olduğu her zamankinden daha açık" ifadesi kullanıldı.Batı Şeria'nın işgalinin ve Gazze ablukasının sona ermesinin talep edildiği önergede, Filistinlilerin evlerine dönme hakkı desteklendi.Ayrıca, önergede, "Konferans, Filistin'de devam eden Nekbe'yi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldıran militarize şiddetini, Şeyh Cerrah'tan zorla yerinden edilmeyi ve Gazze'ye yönelik ölümcül saldırıyı kınıyor" ifadelerine yer verildi.İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), söz konusu önergeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.Önerge, İşçi Partisi liderliği için bağlayıcı olmamakla birlikte parti üyelerinin hala Filistinlilerin haklarını desteklediğine işaret ediyor.Öte yandan, her platformda Filistin'e verdiği desteği dile getiren eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ardından parti liderliğine seçilen Starmer, Filistin'e yeterince destek vermemekle eleştiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20190816/filistin-devlet-baskani-abbas-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1039929409.html

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ingiltere, filistin, açıklama, yaptırım