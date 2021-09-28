İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti

İran’ın Moskova’daki Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin, Rosatom Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ile görüşmek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldiği’ kaydedildi.İslami ile Lihaçev’in, bugün gerçekleştirecekleri görüşmede iki ülkenin nükleer güç sektöründeki işbirliğini ele alacakları belirtildi. Görüşmeye ilişkin her iki taraftan da henüz başka bir açıklama yapılmış değil.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ile görüşmek için Rusya’nın başkentine gittiği belirtildi.
İran’ın Moskova’daki Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin, Rosatom Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ile görüşmek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldiği’ kaydedildi.
İslami ile Lihaçev’in, bugün gerçekleştirecekleri görüşmede iki ülkenin nükleer güç sektöründeki işbirliğini ele alacakları belirtildi.
Görüşmeye ilişkin her iki taraftan da henüz başka bir açıklama yapılmış değil.