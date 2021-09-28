https://tr.sputniknews.com/20210928/iran-atom-enerjisi-kurumu-baskani-rus-mevkidasiyla-isbirligini-gorusmek-icin-moskovaya-gitti-1049316123.html

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ile görüşmek için Rusya’nın... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:31+0300

2021-09-28T14:31+0300

2021-09-28T14:31+0300

dünya

rusya

iran

rosatom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103289/18/1032891843_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_9154f1ba84654f92c239bcb1a7c5789d.jpg

İran’ın Moskova’daki Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin, Rosatom Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ile görüşmek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldiği’ kaydedildi.İslami ile Lihaçev’in, bugün gerçekleştirecekleri görüşmede iki ülkenin nükleer güç sektöründeki işbirliğini ele alacakları belirtildi. Görüşmeye ilişkin her iki taraftan da henüz başka bir açıklama yapılmış değil.

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, iran, rosatom