https://tr.sputniknews.com/20210928/iscinin-kopan-parmagi-eldivenin-icinde-bulundu-1049328981.html

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

Bolu'da 55 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Atan’ın demir keserken parmağı koptu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Atan’ın kullandığı eldivenin içinde bulunan... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T18:41+0300

2021-09-28T18:41+0300

2021-09-28T18:41+0300

türkiye

bolu

inşaat

işçi

parmak

demir

eldiven

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Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mustafa Atan, öğle saatlerinde demir kesme makinesiyle çalışırken sağ elinin yüzük parmağı demir çubuklar arasına sıkıştı.Parmağı uç kısmından kopan Atan, arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale eden ekipler, diğer yandan da kopan parçayı aradı. Parmağın kopan parçası, Atan'ın kullandığı eldivenin içinden çıktı.İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atan'ın parmağının cerrahi operasyonla yerine dikileceği belirtildi.

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bolu, inşaat, işçi, parmak, demir, eldiven