https://tr.sputniknews.com/20210928/israilli-savunma-sanayi-sirketlerinden-turkiyenin-iha-pazarindaki-buyumesine-karsi-hukumete-cagri-1049333518.html

İsrailli savunma sanayi şirketlerinden Türkiye'nin İHA pazarındaki büyümesine karşı hükümete çağrı

İsrailli savunma sanayi şirketlerinden Türkiye'nin İHA pazarındaki büyümesine karşı hükümete çağrı

İsrailli savunma sanayi şirketleri, Türkiye ve Çin'in insansız hava aracı pazarındaki gelişimi karşısında Tel Aviv hükümetine 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:24+0300

2021-09-28T22:24+0300

2021-09-28T22:30+0300

savunma

israil

naftali bennett

pazar payı

endişe

insansız hava aracı (iha)

bayraktar tb2

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New York merkezli Breaking Defense dergisinde yer bulan makalede, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin, son yıllarda piyasada, muharebe alanlarında test edilen Çin ve Türkiye üretimi insansız hava araçlarına (İHA) olan talebin artmasından endişe duyduğu belirtildi.İsrailli şirketlerin, ucuz ve yerli üretim Türk ve Çin İHA'larının pazar paylarını büyütmesinden çekindiği kaydedilen makalede, bu şirketlerin hükümet yetkililerine, 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) koşullarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçilmesi ve ihracatın artırılması çağrısı yaptığı ifade edildi.Bir kaynak, "Diğer herkes çılgına dönmüş durumdayken artık oyunu bu kurallara göre oynayamayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan makalede, geçen aylarda hükümetin başına geçen Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiği belirtilerek, Tel Aviv'in bu türden bir hamleyi kabul etmesi halinde, ABD'den siyasi onay isteyebileceği vurgulandı.

israil

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israil, naftali bennett, pazar payı, endişe, insansız hava aracı (iha), bayraktar tb2