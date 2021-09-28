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İsrailli savunma sanayi şirketlerinden Türkiye'nin İHA pazarındaki büyümesine karşı hükümete çağrı
İsrailli savunma sanayi şirketlerinden Türkiye'nin İHA pazarındaki büyümesine karşı hükümete çağrı
İsrailli savunma sanayi şirketleri, Türkiye ve Çin'in insansız hava aracı pazarındaki gelişimi karşısında Tel Aviv hükümetine 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T22:24+0300
2021-09-28T22:30+0300
savunma
israil
naftali bennett
pazar payı
endişe
insansız hava aracı (iha)
bayraktar tb2
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New York merkezli Breaking Defense dergisinde yer bulan makalede, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin, son yıllarda piyasada, muharebe alanlarında test edilen Çin ve Türkiye üretimi insansız hava araçlarına (İHA) olan talebin artmasından endişe duyduğu belirtildi.İsrailli şirketlerin, ucuz ve yerli üretim Türk ve Çin İHA'larının pazar paylarını büyütmesinden çekindiği kaydedilen makalede, bu şirketlerin hükümet yetkililerine, 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) koşullarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçilmesi ve ihracatın artırılması çağrısı yaptığı ifade edildi.Bir kaynak, "Diğer herkes çılgına dönmüş durumdayken artık oyunu bu kurallara göre oynayamayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan makalede, geçen aylarda hükümetin başına geçen Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiği belirtilerek, Tel Aviv'in bu türden bir hamleyi kabul etmesi halinde, ABD'den siyasi onay isteyebileceği vurgulandı.
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israil, naftali bennett, pazar payı, endişe, insansız hava aracı (iha), bayraktar tb2

İsrailli savunma sanayi şirketlerinden Türkiye'nin İHA pazarındaki büyümesine karşı hükümete çağrı

22:24 28.09.2021 (güncellendi: 22:30 28.09.2021)
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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İsrailli savunma sanayi şirketleri, Türkiye ve Çin'in insansız hava aracı pazarındaki gelişimi karşısında Tel Aviv hükümetine 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere olan bağlılıktan vazgeçme ve ihracatı artırma yönünde çağrı yaptı.
New York merkezli Breaking Defense dergisinde yer bulan makalede, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin, son yıllarda piyasada, muharebe alanlarında test edilen Çin ve Türkiye üretimi insansız hava araçlarına (İHA) olan talebin artmasından endişe duyduğu belirtildi.
İsrailli şirketlerin, ucuz ve yerli üretim Türk ve Çin İHA'larının pazar paylarını büyütmesinden çekindiği kaydedilen makalede, bu şirketlerin hükümet yetkililerine, 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) koşullarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçilmesi ve ihracatın artırılması çağrısı yaptığı ifade edildi.
Bir kaynak, "Diğer herkes çılgına dönmüş durumdayken artık oyunu bu kurallara göre oynayamayız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan makalede, geçen aylarda hükümetin başına geçen Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiği belirtilerek, Tel Aviv'in bu türden bir hamleyi kabul etmesi halinde, ABD'den siyasi onay isteyebileceği vurgulandı.
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