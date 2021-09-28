https://tr.sputniknews.com/20210928/istanbulda-banyosuz-daireye-3-bin-500-tl-istendi-ogrenciye-bekara-uygun-1049329919.html

İstanbul’da banyosuz daireye 3 bin 500 TL istendi: 'Öğrenciye bekara uygun'

İstanbul’da banyosuz daireye 3 bin 500 TL istendi: 'Öğrenciye bekara uygun'

İstanbul'da üniversitelere yakın kiralık daire bulmak zorlaştı. Beşiktaş'ta banyosu olmayan, ofisten daireye çevrilmiş bir ev için 3 bin 500 TL istendi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T19:34+0300

2021-09-28T19:34+0300

2021-09-28T19:34+0300

türkiye

istanbul

beşiktaş

kiralık

daire

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Son dönemde daire kira bedellerinde yaşanan artışlar, yüz yüze eğitimin başlamasının ardındın üniversite öğrencilerinin okula dönmesiyle krize dönüştü.İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 1+1 70 metrekarelik banyosuz bir daireye 3 bin 500 TL istenmesi gündem oldu."Kiralık işyeri içi tamamen sıfırlanmış klimalı 1+1" başlığıyla yayımlanan ilande, şu bilgiler yer aldı:

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, beşiktaş, kiralık, daire