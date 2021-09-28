https://tr.sputniknews.com/20210928/istanbulda-orta-asya-cumhuriyetlerinin-bagimsizlik-gunu-kutlandi-1049509959.html
İstanbul’da Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günü kutlandı
İstanbul’da Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günü kutlandı
25 Eylül tarihinde, İstanbul’da Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günü kutlandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T17:26+0300
2021-09-28T17:26+0300
2021-10-04T17:36+0300
dünya
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tacikistan
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bağımsızlık günü
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Bosfor gazetesi ile Orta Asya Cumhuriyetlerinin İstanbul Başkonsolosluklarının organize ettiği kutlamaya, Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, Özbekistan Başkonsolosu Amir Said Agzamhocaev, Tacikistan Başkonsolosu Murod Saidzoda katıldı. Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ın bağımsızlıklarının kutlandığı toplantıda, ülkelerin siyasi, ekonomik ve ticari gelişimleri anlatıldı.Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bosfor Global Medya Genel Müdürü Talha Balık “Türkiye ile Orta Asya kardeş ülkeleri ilişkileri ata yurt, ana yurt duyusu içinde her zamankinden daha çok birbirimizi tanıyor, seviyor ve sayıyor. Globalleşen dünyada birbirimize daha çok ihtiyacımız olduğu kesin” ifadelerini kullandı.Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan başkonsolosları, ülkelerinin 30 yıllık süreçlerini anlattı. Düzenlenen gecede, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan başkonsoloslarını plaket ve hediyeler takdim edildi. Gecede Orta Asyalı sanatçılar da şarkılar söyledi.
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türkiye, tacikistan, türkmenistan, özbekistan, bağımsızlık günü
İstanbul’da Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günü kutlandı
17:26 28.09.2021 (güncellendi: 17:36 04.10.2021)
25 Eylül tarihinde, İstanbul’da Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günü kutlandı.
Bosfor gazetesi ile Orta Asya Cumhuriyetlerinin İstanbul Başkonsolosluklarının organize ettiği kutlamaya, Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, Özbekistan Başkonsolosu Amir Said Agzamhocaev, Tacikistan Başkonsolosu Murod Saidzoda katıldı.
Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ın bağımsızlıklarının kutlandığı toplantıda, ülkelerin siyasi, ekonomik ve ticari gelişimleri anlatıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bosfor Global Medya Genel Müdürü Talha Balık “Türkiye ile Orta Asya kardeş ülkeleri ilişkileri ata yurt, ana yurt duyusu içinde her zamankinden daha çok birbirimizi tanıyor, seviyor ve sayıyor. Globalleşen dünyada birbirimize daha çok ihtiyacımız olduğu kesin” ifadelerini kullandı.
Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan başkonsolosları, ülkelerinin 30 yıllık süreçlerini anlattı.
Düzenlenen gecede, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan başkonsoloslarını plaket ve hediyeler takdim edildi.
Gecede Orta Asyalı sanatçılar da şarkılar söyledi.