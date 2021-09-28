https://tr.sputniknews.com/20210928/italyada-elektrik-ve-dogal-gaza-yuksek-oranda-zam-yapildi-1049333832.html

İtalya'da elektrik ve doğal gaza yüksek oranda zam yapıldı

İtalya'da elektrik ve doğal gaza yüksek oranda zam yapıldı

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29.8, doğal gaza yüzde 14.4 zam yapıldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:36+0300

2021-09-28T22:36+0300

2021-09-28T22:36+0300

dünya

italya

elektrik

doğalgaz

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İtalya Çevre ve Enerji Şebekeleri Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29.8, doğal gaza yüzde 14.4 zam yapıldığı açıklandı.Hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği belirtilen açıklamada, böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu.

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italya, elektrik, doğalgaz