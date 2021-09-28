İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk TV'de katıldığı program sonrası stüdyo çıkışında saldırıda bulunan kişi, tahliye edildi. Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin tahliye kararında gerekçe olarak 'şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması, delilleri karartma şüphesinin bulunmaması ve şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması' gösterildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi tahliye edildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk TV'de katıldığı program sonrası stüdyo çıkışında saldırıda bulunan kişi, tahliye edildi.
Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin tahliye kararında gerekçe olarak 'şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması, delilleri karartma şüphesinin bulunmaması ve şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması' gösterildi.