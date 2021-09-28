https://tr.sputniknews.com/20210928/japonya-kuzey-korenin-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049302587.html

Japonya, Kuzey Kore'nin 'balistik füze' denediğini açıkladı

Japonya, Kuzey Kore'nin 'balistik füze' denediğini açıkladı

Japonya, Kuzey Kore'nin, 'balistik' olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını öne sürdü. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T04:49+0300

2021-09-28T04:49+0300

2021-09-28T04:49+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

japonya

song kim

füze denemesi

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Kyodo ajansının, Japonya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, yerel saatle 06.40'ta füze denemesi yaptı.Hükümet, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen 'balistik füzenin' Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini açıkladı.Başbakan Suga Yoşihide'nin, hükümetin ilgili kurumlarına, denemenin analiz edilmesi ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlık yapmaları talimatını verdiği aktarıldı.Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, 'tanımlanamayan' füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığ'ının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.Kim Song'un ifadesiKyodo, dün Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna hitap eden Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song'un 'meşru müdafaa' ifadelerine atıfta bulundu.Ülkesine karşı BM'nin düşmanca tavrını bırakması çağrısı yapan Kim, haklı meşru müdafaa ile doğru orantılı olarak silahlara sahip olmanın, ABD'yi caydırdığını ve Kore Yarımadası'nda savaşı önlediğini söylemişti.Kuzey Kore'nin bu ay ikinci kez balistik füze denediği bildirildi. 15 Eylül'de fırlatılan iki balistik füze Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-disisleri-washington-kuzey-kore-ile-on-kosulsuz-gorusmeye-hazir-1049296558.html

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kuzey kore, güney kore, japonya, song kim, füze denemesi