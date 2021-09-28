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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210928/kadinlara-oy-hakki-veren-1964-anayasasinin-gecici-benimseyen-taliban-seriata-aykiri-madde-atilacak-1049320862.html
Kadınlara oy hakkı veren 1964 anayasasını geçici benimseyen Taliban: Şeriata aykırı madde atılacak
Kadınlara oy hakkı veren 1964 anayasasını geçici benimseyen Taliban: Şeriata aykırı madde atılacak
Afganistan'da yeni anayasa hazırlayana dek 1964 anayasasını geçici olarak benimseyeceğini duyuran İslamcı örgüt, kadınlara seçme ve siyasete katılım hakkı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T16:08+0300
2021-09-28T16:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
islam
taliban
kadın
islamcı
kral
anayasa
şeriat
monarşi
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ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden 3 hafta sonra geçici hükümeti ilan eden Taliban, yeni anayasa hazırlanana dek 1964 anayasasını geçici olarak benimseyeceklerini söyledi. İslamcı örgüt, kadınlara seçme hakkı veren 1964 anayasasının işlerine gelmeyen unsurlarını devre dışı bırakacaklarını belirtti.Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden beri kadınların çalışmasına, kızların orta eğitime katılmasına izin vermemesinin ardından kadınları üniversiteden süresiz olarak uzaklaştırdığını da duyuran Taliban'dan son açıklama, Adalet Bakanı Vekili Mevlevi Abdül Hakim Şeria'dan geldi.Afganistan'ın görece demokratik olarak kabul edilen 1964 anayasasıyla ilgili "İslam Emirliği, eski Kral Muhammed Zahir Şah döneminin anayasasını geçici bir süre için kabul edecek" denilen açıklamada, 'anayasadan şeriat hukuku ve İslam Emirliği ilkeleriyle çeliştiği tespit edilen herhangi bir unsurun atılacağı' belirtildi.Yaklaşık 60 yıl önce, dünyanın süper güçleri henüz müdahale etmemişken, Afganistan, Kral Muhammed Zahir Şah'ın hükümdarlığı sırasında kısa bir anayasal monarşi dönemi tecrübe etmişti. Kral Zahir Şah'ın 1963'te iktidara geldikten bir yıl sonra onayladığı anayasa, 1973'te devrilmesine dek Afganistan'a 10 yıllık bir parlamenter demokrasi dönemi yaşatmıştı.Geçici hükümette üst düzey görevlerin tamamına en aşırılıkçı isimleri getiren ve alt düzeyde bile kadınlara yer vermeyen Taliban açısından kadınların ilk kez oy kullanma hakkını tesis eden ve siyasete daha fazla katılmalarının kapılarını açan 1964 anayasası tuhaf bir tercih oldu. Geçen hafta Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İslamcı örgütün yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/taliban-kadinlari-universiteden-suresiz-olarak-uzaklastirdigini-acikladi-1049306982.html
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afganistan, islam, taliban, kadın, islamcı, kral, anayasa, şeriat, monarşi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı

Kadınlara oy hakkı veren 1964 anayasasını geçici benimseyen Taliban: Şeriata aykırı madde atılacak

16:08 28.09.2021 (güncellendi: 16:31 28.09.2021)
© REUTERSTaliban militanı
Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS
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Afganistan'da yeni anayasa hazırlayana dek 1964 anayasasını geçici olarak benimseyeceğini duyuran İslamcı örgüt, kadınlara seçme ve siyasete katılım hakkı veren 1964 anayasasının şeriata uymayan unsurlarını devre dışı bırakacaklarını belirtti.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden 3 hafta sonra geçici hükümeti ilan eden Taliban, yeni anayasa hazırlanana dek 1964 anayasasını geçici olarak benimseyeceklerini söyledi. İslamcı örgüt, kadınlara seçme hakkı veren 1964 anayasasının işlerine gelmeyen unsurlarını devre dışı bırakacaklarını belirtti.
Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden beri kadınların çalışmasına, kızların orta eğitime katılmasına izin vermemesinin ardından kadınları üniversiteden süresiz olarak uzaklaştırdığını da duyuran Taliban'dan son açıklama, Adalet Bakanı Vekili Mevlevi Abdül Hakim Şeria'dan geldi.
Taliban hakimiyeti sonrası Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerdeki harem selamlık uygulamalarından biri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
NYT: Taliban, kadınları üniversiteden süresiz olarak uzaklaştıracak
11:01
Afganistan'ın görece demokratik olarak kabul edilen 1964 anayasasıyla ilgili "İslam Emirliği, eski Kral Muhammed Zahir Şah döneminin anayasasını geçici bir süre için kabul edecek" denilen açıklamada, 'anayasadan şeriat hukuku ve İslam Emirliği ilkeleriyle çeliştiği tespit edilen herhangi bir unsurun atılacağı' belirtildi.
Yaklaşık 60 yıl önce, dünyanın süper güçleri henüz müdahale etmemişken, Afganistan, Kral Muhammed Zahir Şah'ın hükümdarlığı sırasında kısa bir anayasal monarşi dönemi tecrübe etmişti. Kral Zahir Şah'ın 1963'te iktidara geldikten bir yıl sonra onayladığı anayasa, 1973'te devrilmesine dek Afganistan'a 10 yıllık bir parlamenter demokrasi dönemi yaşatmıştı.
Geçici hükümette üst düzey görevlerin tamamına en aşırılıkçı isimleri getiren ve alt düzeyde bile kadınlara yer vermeyen Taliban açısından kadınların ilk kez oy kullanma hakkını tesis eden ve siyasete daha fazla katılmalarının kapılarını açan 1964 anayasası tuhaf bir tercih oldu.
Geçen hafta Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İslamcı örgütün yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını açıklamıştı.
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