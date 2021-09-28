https://tr.sputniknews.com/20210928/kahramanmarasta-youtube-kanalina-kurdeleli-acilis-duzenlendi-1049328833.html

Kahramanmaraş'ta YouTube kanalına kurdeleli açılış düzenlendi

Kahramanmaraş'ta YouTube kanalına kurdeleli açılış düzenlendi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, Youtube platformu üzerinde açtığı sosyal medya kanalı için tören düzenledi. Maytap patlatıp kurdele kesen kişinin arkadaşları sosyal... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T18:36+0300

2021-09-28T18:36+0300

2021-09-28T18:36+0300

türkiye

kahramanmaraş

açılış töreni

kanal

youtube

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Kahramanmaraş’ta çeşitli programlarda sunuculuk yapan Erhan Ersavaş, YouTube kanalı açtı. Açılış etkinliğini bir düğün salonunda düzenleyen Ersavaş, bilgisayarının üzerine bıraktığı kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. YouTube sayfasının açılışı sonrası arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ersavaş’a, sosyal medyaların logoları hediye edildi.Daha önce dünyada böyle bir açılışın olmadığını ve ilk defa kendisinin yaptığını söyleyen Ersavaş, farklı içerikleri izleyiciye ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Ersavaş, şunları söyledi:Ersavaş, YouTube kanalının açılışının ardından ilk abonelerini de almaya başladı.

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kahramanmaraş, açılış töreni, kanal, youtube