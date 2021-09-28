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Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz
11:28 28.09.2021 (güncellendi: 11:29 28.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında "Sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler. Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Hükümete birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" ifadesini kullandı.
Sevgili Halkım;— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 28, 2021
Saray’ın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler. Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol. https://t.co/8lxtVXe4SS