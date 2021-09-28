https://tr.sputniknews.com/20210928/kilicdaroglu-programimiz-hazir-cozecegiz-halkim-musterih-ol-1049308096.html

Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz

Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında "Sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

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politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Hükümete birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler" dedi.Kılıçdaroğlu, "Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" ifadesini kullandı.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, politika