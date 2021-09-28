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Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında "Sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T11:28+0300
2021-09-28T11:29+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Hükümete birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler" dedi.Kılıçdaroğlu, "Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" ifadesini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, politika

Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz

11:28 28.09.2021 (güncellendi: 11:29 28.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında "Sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler. Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Hükümete birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" ifadesini kullandı.
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