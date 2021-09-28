https://tr.sputniknews.com/20210928/kisisel-verileri-koruma-kurulundan-asi-ve-pcr-test-sonucu-bilgisiyle-ilgili-karar-1049315838.html

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:28+0300

2021-09-28T14:28+0300

2021-09-28T14:51+0300

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

koronavirüs

pcr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048751387_11:0:642:355_1920x0_80_0_0_75232a3b48db6f43f30080d6099c0008.jpg

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testleriyle ilgili yeni bir karar geldi.Kurul, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), koronavirüs, pcr