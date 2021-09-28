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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:28+0300
2021-09-28T14:51+0300
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
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Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testleriyle ilgili yeni bir karar geldi.Kurul, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), koronavirüs, pcr

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar

14:28 28.09.2021 (güncellendi: 14:51 28.09.2021)
© AAPCR testi
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testleriyle ilgili yeni bir karar geldi.

Kurul, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
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