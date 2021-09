Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 20 bini aştı

https://tr.sputniknews.com/20210928/kolombiyadan-abdye-gitmek-isteyen-gocmen-sayisi-20-bini-asti-1049303031.html

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Necocli kasabasına gelen çoğunluğu Haitili göçmen sayısı 20 bini geçti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle ABD'ye ulaşmak isteyen binlerce göçmen, Kolombiya-Panama sınırının açılmasını talep ediyor.Kasabının 4 bin 500 civarında olan nüfusunu dörde katlayan ve sayıları 20 bini geçen göçmenler, yetersiz altyapı ve sosyal imkanlar nedeniyle yeni bir insani krizle karşı karşıya kalınmasından endişe ediliyor.Kasaba yetkilileri, göçmenler arasında solunum, mide ve bağırsak rahatsızlığı çeken kişiler bulunduğuna dikkati çekerek, ulusal hükümetten bunların tahliye edilmesi için yardım talep etti.Gıda ve ilaç sıkıntısının had safhaya çıktığı kasabada, her gün yeni göçmenlerin gelmesinin yanı sıra otobüslerle başka kentlere gitmek için bilet alanların da olduğu bilgisi paylaşıldı.Öte yandan Kolombiya ile Panama arasında yapılan göç anlaşması gereği her gün 500 kişi tekneler aracılığıyla Panama'ya gitmek için bilet satın alıyor.Hedef ABDÜlkenin Panama sınırına yakın sahil kasabası Necocli’de göçmenlerin, yasa dışı gruplar tarafından kontrol edilen ve 'Darien Gap' olarak bilinen ormanlık alanı geçerek Panama’ya ve ardından ABD’ye ulaşmak istediği belirtiliyor.

