Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı

İstanbul Kartal'da yaşanan olayda, Duygu Elvan yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.Görgü tanığı Adem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı" dedi.
Kartal’da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.
İstanbul Kartal'da yaşanan olayda, Duygu Elvan yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görgü tanığı Adem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı" dedi.