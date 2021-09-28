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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı
Kartal’da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T06:40+0300
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yaşam
bursa
otomobil
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İstanbul Kartal'da yaşanan olayda, Duygu Elvan yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.Görgü tanığı Adem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/zonguldakta-yolcu-otobusu-kaza-yapti-olu-ve-yaralilar-oldugu-bildiriliyor-1049177659.html
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bursa, otomobil, kaza

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı

06:40 28.09.2021
© İHAKontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp takla attı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
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Kartal’da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.
İstanbul Kartal'da yaşanan olayda, Duygu Elvan yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görgü tanığı Adem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı" dedi.
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