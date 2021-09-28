https://tr.sputniknews.com/20210928/konyada-bekcilere-ates-actigi-belirtilen-bir-kisi-vurularak-olduruldu-1049328509.html

Konya'da bekçilere ateş açtığı belirtilen bir kişi vurularak öldürüldü

Konya'da bekçilere ateş açtığı belirtilen bir kişi vurularak öldürüldü

Konya’da ateş açtığı belirtilen 25 yaşındaki Mehmet Toker, bekçiler tarafından vurularak öldürüldü. Toker’in otomobilde yüksek sesle müzik dinlediği... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T18:26+0300

2021-09-28T18:26+0300

2021-09-28T18:26+0300

türkiye

konya

meram

müzik

dava

bekçi

yüksek ses

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Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan mahalle bekçileri A.A. ile H.E. park halindeki 42 AFN 880 plakalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Toker'in yanına gitti. Bekçiler, alkollü olduğu belirtilen Toker’i uyardı. Bu sırada otomobilden inen Toker, kaçmaya başladı. Bekçilerin ‘dur’ ihtarında bulunduğu Mehmet Toker, yanındaki tabancasını çekip ateş ettiği, bekçilerin de bunun üzerine havaya 4 el uyarı ateşi açtığı belirtildi. İddiaya göre Toker, geri dönüp ikinci kez ateş edince bekçiler de karşılık verdi. Bekçilerden H.E.'nin tabancasından çıkan kurşun, Toker'in koltuk altına saplandı. Mehmet Toker kanlar içinde yere yığılırken, bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Toker kurtarılamadı.Bekçiler serbestGözaltına alınan bekçiler A.A. ile H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bekçilerden H.E.'nin ifadesinde, tabancasını Mehmet Toker'in ayağının yanına nişanladığını ancak seken kurşunun Toker'e isabet ettiğini söylediği belirtildi.Toker'in, çeşitli suçlardan suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

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konya, meram, müzik, dava, bekçi, yüksek ses