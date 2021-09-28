https://tr.sputniknews.com/20210928/kremlin-almanya-ile-iliskilerde-devamlilik-umuyoruz-1049299870.html

Kremlin: Almanya ile ilişkilerde devamlılık umuyoruz

Kremlin: Almanya ile ilişkilerde devamlılık umuyoruz

Rusya’nın Almanya’daki seçimlerin sonuçlarıyla ilgilendiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, Berlin’le ilişkilerin gelişerek devam etmesine ilgi duyduklarını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:09+0300

2021-09-28T01:09+0300

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dünya

almanya

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Elbette Avrupa’nın en büyük ülkesindeki seçimler, neredeyse tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bir olay. Rusya da Almanya’daki seçimlerin sonuçlarını takip ediyor” ifadesini kullandı.“Anlaşmazlıklardan özgür değiliz, ancak sorunun yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği ve çözülmesi gerektiği anlayışı bizi birleştiriyor” diyen Peskov, “Ayrıca Almanya bizim çok büyük ticari, ekonomik ve yatırım ortağımız” diye ekledi.Almanya’daki genel seçimlerin sonucu parlamentodaki en büyük fraksiyon, 206 milletvekiliyle Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) olacak. SPD’nin başlıca rakibi Hristiyan demokratlar (CDU/CSU) 196, Yeşiller 118, Hür Demokratlar (FDP) 92, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) 83 ve Sol Parti 39 koltuk elde etti.Parlamenter çoğunluk için 368 milletvekiline ihtiyaç duyulurken bu hedefe ulaşmak için koalisyon görüşmeleri başlıyor.

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almanya, kremlin, dmitriy peskov