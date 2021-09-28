https://tr.sputniknews.com/20210928/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-yapmamiz-gereken-kibris-turk-halkinin-haklarini-korumak-1049301311.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T02:28+0300
2021-09-28T02:28+0300
2021-09-28T02:28+0300
dünya
nikos anastasiadis
kuzey kıbrıs
birleşmiş milletler (bm)
görüşme
bm genel sekreteri antonio guterres
ersin tatar
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası AA'ya konuşan Tatar, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız" ifadelerini kullandı.Tatar, 60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere bugün anlattık" dedi.Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20210925/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-uclu-bm-toplantisinda-egemen-esitligimizi-talep-edecegiz-1049233028.html
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nikos anastasiadis, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres, ersin tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız" dedi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası AA'ya konuşan Tatar, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:
"İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız."
Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız" ifadelerini kullandı.
Tatar, 60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere bugün anlattık" dedi.
Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genel Sekreterin de ifadesi 'Ortak zemin olmadığına göre şu anda böyle bir (görüşmelerin başlaması) aciliyet yok. Benim elimdeki yetkiyi götürüp Güvenlik Konseyi'ne iade etmemin şu anda doğru olmadığını düşünüyorum' demiştir. Dolayısıyla özel temsilcisi Jane Lute'un görevinden ayrılmasıyla, şu an da yeni bir özel temsilci tayin etmesiyle, bu gelecek olan kişinin tekrar ortak zemin var mı yok mu arayışları çalışmalarını sürdürmesi ve ona göre tekrar durumu değerlendireceği noktasında Genel Sekreter bu şekilde bir pozisyon ortaya koymuştur.''