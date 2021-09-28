https://tr.sputniknews.com/20210928/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-yapmamiz-gereken-kibris-turk-halkinin-haklarini-korumak-1049301311.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T02:28+0300

2021-09-28T02:28+0300

2021-09-28T02:28+0300

dünya

nikos anastasiadis

kuzey kıbrıs

birleşmiş milletler (bm)

görüşme

bm genel sekreteri antonio guterres

ersin tatar

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası AA'ya konuşan Tatar, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız" ifadelerini kullandı.Tatar, 60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere bugün anlattık" dedi.Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20210925/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-uclu-bm-toplantisinda-egemen-esitligimizi-talep-edecegiz-1049233028.html

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nikos anastasiadis, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres, ersin tatar