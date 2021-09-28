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https://tr.sputniknews.com/20210928/lockheed-martin-abdye-2022de-beklenenden-daha-az-f-35-teslim-edecek-1049301980.html
Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek
Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T03:10+0300
2021-09-28T03:10+0300
2021-09-28T03:10+0300
savunma
abd
f-35
lockheed martin
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Şirketten yapılan açıklamada, Pentagon ve Lockheed Martin'in F-35 üretim programında anlaşmaya vardığı bildirildi.Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.
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abd, f-35, lockheed martin
Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Pentagon ve
Lockheed Martin'in F-35 üretim programında anlaşmaya vardığı bildirildi.
Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.
Şirket haziran ayında,
2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi
hedeflediğini
duyurmuştu
.