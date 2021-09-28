https://tr.sputniknews.com/20210928/mb-baskani-kavcioglu-talebin-canli-oldugu-sektorlerde-fiyatlarda-daha-yuksek-artislar-goruyoruz-1049316307.html

MB Başkanı Kavcıoğlu: Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz

MB Başkanı Kavcıoğlu: Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz" ifadelerini kullandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:33+0300

2021-09-28T14:33+0300

2021-09-28T14:50+0300

ekonomi

türkiye

şahap kavcıoğlu

merkez bankası (mb)

ekonomi

fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

fahiş fiyat

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, son dönemde gündemde olan fiyat artışlarına yönelik, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz" dedi.TCMB Başkanı Kavcıoğlu istihdam piyasasındaki son durumu ise "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" sözleriyle değerlendirdi.Kavcıoğlu ayrıca, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" ifadelerini da kullandı.

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türkiye, şahap kavcıoğlu, merkez bankası (mb), ekonomi, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fahiş fiyat