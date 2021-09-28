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Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli
Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya Merkez Seçim Komisyonu (MSK) sunucularına saldırıların yarısının ABD topraklarından... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T01:21+0300
2021-09-28T01:21+0300
dünya
abd
rusya
dmitriy medvedev
seçim
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Medvedev, RT televizyonuna açıklamasında, “Elimizdeki verilere göre, bu 3 günlük seçimler sırasında, Merkez Seçim Komisyonu’nun sunucularına çok sayıda saldırı gerçekleşti. Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın verileri göre, bu saldırıların yaklaşık yüzde 50’si ABD kaynaklı. Bu inceleme başlatmak için bir neden değil mi?” ifadesini kullandı.Dijital devlerin de artık “ABD dahil tüm ülkeleri” bıktırdığını söyleyen Medvedev, “Zira bu dijital devlerin faaliyeti çoğu zaman sadece kurumsal kurallara tabidir. Onlar kendileri için kurallar belirledi ve kararlarını bu kurallara göre alıyor, istediklerini af ediyor, istediklerini cezalandırıyorlar” dedi.Eski ABD Başkanı Donald Trump’a ait hesapların engellenmesiyle ilgili durumu anımsatan Medvedev, “85 veya 90 milyon takipçisi vardı. Ama bitti, elveda. Neden? Hoşlarına gelmiyor da ondan” yorumunda bulundu.Twitter’in, halihazırda cezaevinde bulunan Rus bloger Aleksey Navalnıy’ın hesabına abone olma tavsiyesini değerlendiren Medvedev, “Bu, başka ülkenin iç işlerine müdahale değil de ne? Müdahalenin daniskası” diye ekledi.
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abd, rusya, dmitriy medvedev, seçim

Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli

01:21 28.09.2021
© Sputnik / Екатерина Штукина / Fotoğraf bankasına girRussia Medvedev
Russia Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya Merkez Seçim Komisyonu (MSK) sunucularına saldırıların yarısının ABD topraklarından gerçekleştirildiğini belirtti.
Medvedev, RT televizyonuna açıklamasında, “Elimizdeki verilere göre, bu 3 günlük seçimler sırasında, Merkez Seçim Komisyonu’nun sunucularına çok sayıda saldırı gerçekleşti. Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın verileri göre, bu saldırıların yaklaşık yüzde 50’si ABD kaynaklı. Bu inceleme başlatmak için bir neden değil mi?” ifadesini kullandı.
Dijital devlerin de artık “ABD dahil tüm ülkeleri” bıktırdığını söyleyen Medvedev, “Zira bu dijital devlerin faaliyeti çoğu zaman sadece kurumsal kurallara tabidir. Onlar kendileri için kurallar belirledi ve kararlarını bu kurallara göre alıyor, istediklerini af ediyor, istediklerini cezalandırıyorlar” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’a ait hesapların engellenmesiyle ilgili durumu anımsatan Medvedev, “85 veya 90 milyon takipçisi vardı. Ama bitti, elveda. Neden? Hoşlarına gelmiyor da ondan” yorumunda bulundu.
Twitter’in, halihazırda cezaevinde bulunan Rus bloger Aleksey Navalnıy’ın hesabına abone olma tavsiyesini değerlendiren Medvedev, “Bu, başka ülkenin iç işlerine müdahale değil de ne? Müdahalenin daniskası” diye ekledi.
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