https://tr.sputniknews.com/20210928/medvedev-msk-sunucularina-saldirilarin-yarisi-abd-merkezli-1049300316.html

Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli

Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya Merkez Seçim Komisyonu (MSK) sunucularına saldırıların yarısının ABD topraklarından... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:21+0300

2021-09-28T01:21+0300

2021-09-28T01:21+0300

dünya

abd

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dmitriy medvedev

seçim

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Medvedev, RT televizyonuna açıklamasında, “Elimizdeki verilere göre, bu 3 günlük seçimler sırasında, Merkez Seçim Komisyonu’nun sunucularına çok sayıda saldırı gerçekleşti. Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın verileri göre, bu saldırıların yaklaşık yüzde 50’si ABD kaynaklı. Bu inceleme başlatmak için bir neden değil mi?” ifadesini kullandı.Dijital devlerin de artık “ABD dahil tüm ülkeleri” bıktırdığını söyleyen Medvedev, “Zira bu dijital devlerin faaliyeti çoğu zaman sadece kurumsal kurallara tabidir. Onlar kendileri için kurallar belirledi ve kararlarını bu kurallara göre alıyor, istediklerini af ediyor, istediklerini cezalandırıyorlar” dedi.Eski ABD Başkanı Donald Trump’a ait hesapların engellenmesiyle ilgili durumu anımsatan Medvedev, “85 veya 90 milyon takipçisi vardı. Ama bitti, elveda. Neden? Hoşlarına gelmiyor da ondan” yorumunda bulundu.Twitter’in, halihazırda cezaevinde bulunan Rus bloger Aleksey Navalnıy’ın hesabına abone olma tavsiyesini değerlendiren Medvedev, “Bu, başka ülkenin iç işlerine müdahale değil de ne? Müdahalenin daniskası” diye ekledi.

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abd, rusya, dmitriy medvedev, seçim