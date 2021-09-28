https://tr.sputniknews.com/20210928/mesamin-genel-kurulda-hile-davasinda-karar-1049318149.html

MESAM'ın 'genel kurulda hile' davasında karar

MESAM'ın 'genel kurulda hile' davasında karar

Mahkeme, MESAM’da 2018 senesinde yapılan genel kurulu, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:28+0300

2021-09-28T15:28+0300

2021-09-28T15:37+0300

yaşam

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

dava

coşkun sabah

arif sağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049317974_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d4d0263b4f9befa30103d3f8d741bafb.jpg

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı. Mahkeme, MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken, son seçimlerde MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 MESAM üyesi duruşmada hazır bulundu.‘Vereceğiniz karar emsal olacak’Duruşmada söz alan Recep Ergül, şunları kaydetti:Davacılardan Suat Suna ise davanın kabulünü isteyerek, "Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür" dedi.MESAM üyelerini haklı bulan mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme kararında, MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi. 2018 yılında yapılan genel kurulu, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını belirtti.‘Kazanan MESAM olmuştur’Recep Ergül duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:Ne olmuştu?2018'de, MESAM yönetiminde uzun yıllar birlikte hareket eden Arif Sağ ile Orhan Gencebay'ın yaşadığı anlaşmazlık üzerine Gencebay ve ekibi MESAM yönetiminden istifa etmiş, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, MESAM'a kayyım atamıştı. Daha sonra yapılan seçimde yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Arif Sağ ve yönetim listesi, Bakanlık tarafından yeniden görevden alınmış, karşılıklı davalarla yönetim birkaç kez el değiştirmişti. MESAM, geçen yıldan bu yanan Bakanlık tarafından atanan Geçici Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyordu.16. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Recep Ergül, 2018'de ilk kez atanan kayyım heyetinde yer almış, daha sonra Arif Sağ yönetimine karşı açtığı davalar ile medyada yer bulmuştu. Hiçbir siyasi partiden destek almadığını ifade eden Ergül'ün geçmişte AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edilmişti.MESAM'da tartışmaların gölgesinde düzenlenen 16. Genel Kurul sonucunda, Orhan Gencebay'ın manevi oğlu olarak bilinen ve 2018'deki kayyım heyetinde olan Recep Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), dava, coşkun sabah, arif sağ