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https://tr.sputniknews.com/20210928/nadir-gorulen-beyaz-geyik-sokakta-vurularak-olduruldu-1049321313.html
Nadir görülen beyaz geyik sokakta vurularak öldürüldü
Nadir görülen beyaz geyik sokakta vurularak öldürüldü
Nadir görülen beyaz geyik, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir sokakta koşerken polis tarafından vurularak öldürüldü. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T16:12+0300
2021-09-28T16:12+0300
2021-09-28T16:14+0300
yaşam
geyik
öldürme
ingiltere
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Bootle, Merseyside'daki halk, etrafta dolaşan vahşi hayvanı gördüklerinde polise haber verdi.TRT Haber'in BBC'den aktardığına göre, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği, polise hayvanın yaşama alanına geri döneceğini söyleyerek müdahale edilmemesini istedi.Ancak Merseyside polisi, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiğe ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi.Geyiğin peşine düşen silahlı polisler, bölgeye çağırılan veterinerin gelmemesi üzerine, geyiği vurarak öldürdü.
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geyik, öldürme, ingiltere
Nadir görülen beyaz geyik sokakta vurularak öldürüldü 16:12 28.09.2021 (güncellendi: 16:14 28.09.2021)
Nadir görülen beyaz geyik, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir sokakta koşerken polis tarafından vurularak öldürüldü.
Bootle, Merseyside'daki halk, etrafta dolaşan
vahşi hayvanı gördüklerinde polise haber verdi.
TRT Haber'in BBC'den aktardığına göre, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği, polise hayvanın yaşama alanına geri döneceğini söyleyerek
müdahale edilmemesini istedi.
Ancak Merseyside polisi, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiğe
ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi.
Geyiğin peşine düşen silahlı polisler, bölgeye çağırılan veterinerin gelmemesi üzerine, geyiği vurarak öldürdü.