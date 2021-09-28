https://tr.sputniknews.com/20210928/netflix-en-populer-10-dizi-ve-filmi-acikladi-1049305300.html

Netflix en popüler 10 dizi ve filmi açıkladı

Netflix en popüler 10 dizi ve filmi açıkladı

Hangi yapımın ne kadar izlendiği konusunda daha fazla şeffaf olmaya karar veren çevrimiçi dizi- film platformu Netflix iki tane en'ler listesi paylaştı. Ancak... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:00+0300

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netflix

bird box filmi

bridgerton

squid game

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Çevrimiçi film ve dizi yayın servisi Netflix'in CEO'su Ted Sarantos, platformun en çok izlenen yapımlarına dair bugüne kadarki en kapsamlı tabloyu sundu. Vox Media'nın Code Konferansı'nda konuşan ve izlenme verilerinin 'büyük bir kara kutu' olduğunu, piyasaya karşı daha şeffaf olmaya çalıştıklarını söyleyen Sarantos iki farklı liste paylaştı. Listelerden ilki dizi veya filmin yayınlanma tarihinden itibaren ilk 28 gün içinde kaç hesap tarafından, ikincisinde de bu yapımların yine ilk 28 gün içinde ne kadar süre izlendiğini ortaya koyuyor. Şirketin ölçümleri herhangi bir yapımın en az iki dakika süreyle izlenmesini temel alıyor.Dizilerde ikinci sezonu gelecek yıl yayınlanacak 'Bridgerton' her iki listede de ilk sırada yer aldı. Filmler kategorisinde ise ilk listede 'Extraction', ikinci listede 'Bird Box' birinciliği kaptı.Squid Game'in hızlı yükselişiÖte yandan Sarandos, 17 Eylül'de platform üzerinden izlenebilir olan Güney Kore yapımı 'Squid Game'in şu anda dünya genelinde en çok izlenen yapım olduğunu ve şimdiye kadarki en popüler yapım olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

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netflix, bird box filmi, bridgerton, squid game