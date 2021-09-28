https://tr.sputniknews.com/20210928/ormanda-saatlerce-kendini-aradi-1049314340.html

Ormanda saatlerce kendini aradı

Ormanda saatlerce kendini aradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:54+0300

2021-09-28T13:54+0300

2021-09-28T13:54+0300

yaşam

bursa

inegöl

orman

kayıp

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İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldı.Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti. Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu.Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu, isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.

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bursa, inegöl, orman, kayıp