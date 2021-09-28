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https://tr.sputniknews.com/20210928/pamuk-fiyatlari-10-yilin-zirvesinde-1049327531.html
Pamuk fiyatları 10 yılın zirvesinde
Pamuk fiyatları 10 yılın zirvesinde
Pamuk fiyatı 2011’den bu yana ilk kez 1 doların üzerine çıktı 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T17:50+0300
2021-09-28T17:50+0300
ekonomi
dolar
fiyat
pamuk
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Pamuk fiyatları olumsuz hava koşulları ve sevkiyattaki sıkıntılarının arzı tehdit etmesiyle yaklaşık 10 yıldır ilk kez 1 doları aştı.New York’ta Aralık vadeli kontrat 1.005 dolara yükseldi. Bu, Kasım 2011’den beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Fiyatlar bu sene pandemi kaynaklı lojistik sıkıntılar ve özellikle Çin’den gelen yoğun taleple yüzde 28 yükseldi.Fiyat artışları tekstil maliyetlerinin de yükseleceği anlamına geliyor. Perakendecilerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtması, tişörtten kot pantolona kadar birçok üründe fiyat artışları yaşanmasına neden olabilir.
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dolar, fiyat, pamuk

Pamuk fiyatları 10 yılın zirvesinde

17:50 28.09.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIpamuk
pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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Pamuk fiyatı 2011’den bu yana ilk kez 1 doların üzerine çıktı
Pamuk fiyatları olumsuz hava koşulları ve sevkiyattaki sıkıntılarının arzı tehdit etmesiyle yaklaşık 10 yıldır ilk kez 1 doları aştı.
New York’ta Aralık vadeli kontrat 1.005 dolara yükseldi. Bu, Kasım 2011’den beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Fiyatlar bu sene pandemi kaynaklı lojistik sıkıntılar ve özellikle Çin’den gelen yoğun taleple yüzde 28 yükseldi.
Fiyat artışları tekstil maliyetlerinin de yükseleceği anlamına geliyor. Perakendecilerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtması, tişörtten kot pantolona kadar birçok üründe fiyat artışları yaşanmasına neden olabilir.
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