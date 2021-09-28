https://tr.sputniknews.com/20210928/pentagon-hipersonik-fuze-testi-gerceklestirdigini-duyurdu-1049325345.html

Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu

Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava solunumlu hipersonik füze testi gerçekleştirildiğini açıkladı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:15+0300

2021-09-28T17:15+0300

2021-09-28T17:17+0300

abd

füze

füze denemesi

hipersonik füze

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102954/21/1029542192_0:166:3500:2135_1920x0_80_0_0_273ae0c96d2e08990091191b0a78a07a.jpg

ABD Savunma Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından yapılan açıklamada, Hipersonik Hava Soulunumlu Silah Konsepti (HAWC) testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve bunun 2013'ten bu yana bu sınıftaki silahın ilk başarılı testi olduğu belirtildi.Açıklamada, "Raytheon Teknoloji tarafından geliştirilen füze, Northrop Grumman scramjet (süpersonik yanmalı ramjet) motorunun çalıştırılmasından saniyeler önce uçaktan serbest bırakıldı" denildi.DARPA'nın Taktik Teknoloji Ofisi'nde HAWC Program Yöneticisi Andrew Knoedler, "Bu bizi, HAWC'i ABD ordusuna katarak, yeni nesil bir programa geçmeye bir adım daha yaklaştırıyor" dedi. Bu geçiş için net bir tarih veremeyeceğini belirten Knoedler, Reuters'e yaptığı açıklamada "Bir sonraki araçlarımızı hazırlıyoruz ve yılın ilerleyen aylarında ek uçuş testleri için çalışıyoruz" diye konuştu. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Analisti Tom Karako ise, "Hipersonik alana yapılan yatırımlar, Rusya ve Çin gibi ülkelerin halihazırda kaydettiği ilerlemeye yanıt vermeye başladı" ifadelerini kullandı.Hipersonik silahlar, ses hızının 5 katı fazla hıza sahip. Silahın hızı saatte 6 bin 200 kilometreyi buluyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, füze, füze denemesi, hipersonik füze