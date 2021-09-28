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https://tr.sputniknews.com/20210928/pentagon-hipersonik-fuze-testi-gerceklestirdigini-duyurdu-1049325345.html
Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu
Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava solunumlu hipersonik füze testi gerçekleştirildiğini açıkladı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T17:15+0300
2021-09-28T17:17+0300
abd
füze
füze denemesi
hipersonik füze
dünya
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ABD Savunma Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından yapılan açıklamada, Hipersonik Hava Soulunumlu Silah Konsepti (HAWC) testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve bunun 2013'ten bu yana bu sınıftaki silahın ilk başarılı testi olduğu belirtildi.Açıklamada, "Raytheon Teknoloji tarafından geliştirilen füze, Northrop Grumman scramjet (süpersonik yanmalı ramjet) motorunun çalıştırılmasından saniyeler önce uçaktan serbest bırakıldı" denildi.DARPA'nın Taktik Teknoloji Ofisi'nde HAWC Program Yöneticisi Andrew Knoedler, "Bu bizi, HAWC'i ABD ordusuna katarak, yeni nesil bir programa geçmeye bir adım daha yaklaştırıyor" dedi. Bu geçiş için net bir tarih veremeyeceğini belirten Knoedler, Reuters'e yaptığı açıklamada "Bir sonraki araçlarımızı hazırlıyoruz ve yılın ilerleyen aylarında ek uçuş testleri için çalışıyoruz" diye konuştu. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Analisti Tom Karako ise, "Hipersonik alana yapılan yatırımlar, Rusya ve Çin gibi ülkelerin halihazırda kaydettiği ilerlemeye yanıt vermeye başladı" ifadelerini kullandı.Hipersonik silahlar, ses hızının 5 katı fazla hıza sahip. Silahın hızı saatte 6 bin 200 kilometreyi buluyor.
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abd, füze, füze denemesi, hipersonik füze

Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu

17:15 28.09.2021 (güncellendi: 17:17 28.09.2021)
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian DudleyABD / Kıtalararası balistik füze denemesi
ABD / Kıtalararası balistik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava solunumlu hipersonik füze testi gerçekleştirildiğini açıkladı.
ABD Savunma Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından yapılan açıklamada, Hipersonik Hava Soulunumlu Silah Konsepti (HAWC) testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve bunun 2013'ten bu yana bu sınıftaki silahın ilk başarılı testi olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Raytheon Teknoloji tarafından geliştirilen füze, Northrop Grumman scramjet (süpersonik yanmalı ramjet) motorunun çalıştırılmasından saniyeler önce uçaktan serbest bırakıldı" denildi.
DARPA'nın Taktik Teknoloji Ofisi'nde HAWC Program Yöneticisi Andrew Knoedler, "Bu bizi, HAWC'i ABD ordusuna katarak, yeni nesil bir programa geçmeye bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.
Bu geçiş için net bir tarih veremeyeceğini belirten Knoedler, Reuters'e yaptığı açıklamada "Bir sonraki araçlarımızı hazırlıyoruz ve yılın ilerleyen aylarında ek uçuş testleri için çalışıyoruz" diye konuştu.
Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Analisti Tom Karako ise, "Hipersonik alana yapılan yatırımlar, Rusya ve Çin gibi ülkelerin halihazırda kaydettiği ilerlemeye yanıt vermeye başladı" ifadelerini kullandı.
Hipersonik silahlar, ses hızının 5 katı fazla hıza sahip. Silahın hızı saatte 6 bin 200 kilometreyi buluyor.
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