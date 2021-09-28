https://tr.sputniknews.com/20210928/pentagonun-afganistanda-asker-birakilmasini-tavsiye-ettik-aciklamasina-beyaz-saraydan-yalanlama-1049333946.html

Pentagon'un 'Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik' açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama

Pentagon'un 'Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik' açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama

Beyaz Saray, Afganistan'da asker bırakılmasının 'gerilimi tırmandıracağı' konusunda üst düzey yetkililerin oy birliğine vardığını bildirerek, konuya ilişkin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:38+0300

2021-09-28T22:38+0300

2021-09-28T22:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

beyaz saray

joe biden

jen psaki

pentagon

mark milley

asker çekme

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, bugün Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin katıldığı oturumda, 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söylemesine üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak şunları kaydetti:Biden kendisine asker bırakılması tavsiyesi verildiğini yalanlamıştıBiden, 19 Ağustos'taki ABC röportajında, "Üst düzey askeri danışmanlarınız geri çekilmenin zamanlaması konusunda size tavsiyede bulundu, sizden 2 bin 500 askeri orada bırakmanızı istedi, doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu konuda ayrışma vardı ama bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.Sunucunun, "Size askerlerin orada kalmasını istediklerini söylemediler mi?" diye tekrar sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zamanlama ne de asker kalması konusunda bize karşıt bir fikir beyan etmediler" değerlendirmesinde bulunmuştu.Milley, Biden'ın yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktıGenelkurmay Başkanı Mark Milley ise bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.Milley, oturumda 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söyledi.Mark Milley, Biden'ın, hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemeleri tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirmişti.

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abd, afganistan, beyaz saray, joe biden, jen psaki, pentagon, mark milley, asker çekme