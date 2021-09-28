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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210928/pentagonun-afganistanda-asker-birakilmasini-tavsiye-ettik-aciklamasina-beyaz-saraydan-yalanlama-1049333946.html
Pentagon'un 'Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik' açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama
Pentagon'un 'Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik' açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama
Beyaz Saray, Afganistan'da asker bırakılmasının 'gerilimi tırmandıracağı' konusunda üst düzey yetkililerin oy birliğine vardığını bildirerek, konuya ilişkin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T22:38+0300
2021-09-28T22:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
beyaz saray
joe biden
jen psaki
pentagon
mark milley
asker çekme
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, bugün Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin katıldığı oturumda, 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söylemesine üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak şunları kaydetti:Biden kendisine asker bırakılması tavsiyesi verildiğini yalanlamıştıBiden, 19 Ağustos'taki ABC röportajında, "Üst düzey askeri danışmanlarınız geri çekilmenin zamanlaması konusunda size tavsiyede bulundu, sizden 2 bin 500 askeri orada bırakmanızı istedi, doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu konuda ayrışma vardı ama bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.Sunucunun, "Size askerlerin orada kalmasını istediklerini söylemediler mi?" diye tekrar sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zamanlama ne de asker kalması konusunda bize karşıt bir fikir beyan etmediler" değerlendirmesinde bulunmuştu.Milley, Biden'ın yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktıGenelkurmay Başkanı Mark Milley ise bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.Milley, oturumda 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söyledi.Mark Milley, Biden'ın, hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemeleri tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirmişti.
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abd, afganistan, beyaz saray, joe biden, jen psaki, pentagon, mark milley, asker çekme

Pentagon'un 'Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik' açıklamasına Beyaz Saray'dan yalanlama

22:38 28.09.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinJen Psaki
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Beyaz Saray, Afganistan'da asker bırakılmasının 'gerilimi tırmandıracağı' konusunda üst düzey yetkililerin oy birliğine vardığını bildirerek, konuya ilişkin daha önce yapılan çelişkili açıklamaları yalanladı.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, bugün Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin katıldığı oturumda, 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söylemesine üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"Biden'ın ABC röportajında da söylediği gibi, Afganistan'daki savaşı bitirmek bizim ulusal çıkarımızaydı. Biden, bu konudaki tavsiyelerin ayrışmış olduğunu ancak üst düzey askeri danışmanların, önceki yönetimin yapmış olduğu anlaşmadan dolayı Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakmanın gerilimi tırmandırmak anlamına geldiği konusunda oy birliğine vardığını söyledi. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve (CENTCOM Komutanı) General McKenzie de bunu vurguladı."

Biden kendisine asker bırakılması tavsiyesi verildiğini yalanlamıştı

Biden, 19 Ağustos'taki ABC röportajında, "Üst düzey askeri danışmanlarınız geri çekilmenin zamanlaması konusunda size tavsiyede bulundu, sizden 2 bin 500 askeri orada bırakmanızı istedi, doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu konuda ayrışma vardı ama bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.
Sunucunun, "Size askerlerin orada kalmasını istediklerini söylemediler mi?" diye tekrar sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zamanlama ne de asker kalması konusunda bize karşıt bir fikir beyan etmediler" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Milley, Biden'ın yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı

Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.
Milley, oturumda 'ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini' söyledi.
Mark Milley, Biden'ın, hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.
ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemeleri tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirmişti.
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