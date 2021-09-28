https://tr.sputniknews.com/20210928/putin-trumpla-gorusmeye-mahsus-guzel-cevirmenle-geldi-iddiasi-1049334304.html
‘Putin, Trump’la görüşmeye mahsus güzel çevirmenle geldi’ iddiası
‘Putin, Trump’la görüşmeye mahsus güzel çevirmenle geldi’ iddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Japonya’da gerçekleşen görüşmede ABD’li mevkidaşının dikkatini dağıtmak amacıyla mahsus çevirmen olarak... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T22:48+0300
2021-09-28T22:48+0300
2021-09-28T22:48+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
donald trump
çevirmen
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New York Times’ın haberine göre, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında, “Görüşme başladığında, (Trump’ın danışmanı) Fiona Hill, bana eğilerek Putin’in çevirmenini fark edip etmediğimi sordu. Çevirmen uzun saçlı, güzel yüzü ve çarpıcı bir figürü olan çekici bir esmerdi. Sonra Hill bana Putin’in başkanımızın dikkatini dağıtmak için mahsus bu kadını seçtiğinden şüphelendiğini söyledi” ifadesine yer verdi.Grisham, 5 Ekim’de piyasaya çıkacak olan ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında, Beyaz Saray’da önce Donald Trump, sonra da eski First Lady Melania Trump ile birlikte çalıştığı günleri anlatıyor.Kremlin: Putin’in çevirmenlerini Rusya Dışişleri Bakanlığı seçiyorPutin’in, Trump’ın dikkatini dağıtmak için ‘güzel’ çevirmen kullandığı iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya liderinin çevirmen seçimlerine katılmadığını kaydederek, “Çevirmenler, Devlet Başkanlığı İdaresi’nin talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından temin ediliyor” dedi.
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abd, rusya, vladimir putin, donald trump, çevirmen
‘Putin, Trump’la görüşmeye mahsus güzel çevirmenle geldi’ iddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Japonya’da gerçekleşen görüşmede ABD’li mevkidaşının dikkatini dağıtmak amacıyla mahsus çevirmen olarak ‘güzel esmer’ seçtiğini öne sürdü.
New York Times’ın haberine göre, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında, “Görüşme başladığında, (Trump’ın danışmanı) Fiona Hill, bana eğilerek Putin’in çevirmenini fark edip etmediğimi sordu. Çevirmen uzun saçlı, güzel yüzü ve çarpıcı bir figürü olan çekici bir esmerdi. Sonra Hill bana Putin’in başkanımızın dikkatini dağıtmak için mahsus bu kadını seçtiğinden şüphelendiğini söyledi” ifadesine yer verdi.
Grisham, 5 Ekim’de piyasaya çıkacak olan ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında, Beyaz Saray’da önce Donald Trump, sonra da eski First Lady Melania Trump ile birlikte çalıştığı günleri anlatıyor.
Kremlin: Putin’in çevirmenlerini Rusya Dışişleri Bakanlığı seçiyor
Putin’in, Trump’ın dikkatini dağıtmak için ‘güzel’ çevirmen kullandığı iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya liderinin çevirmen seçimlerine katılmadığını kaydederek, “Çevirmenler, Devlet Başkanlığı İdaresi’nin talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından temin ediliyor” dedi.