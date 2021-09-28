https://tr.sputniknews.com/20210928/putin-trumpla-gorusmeye-mahsus-guzel-cevirmenle-geldi-iddiasi-1049334304.html

‘Putin, Trump’la görüşmeye mahsus güzel çevirmenle geldi’ iddiası

‘Putin, Trump’la görüşmeye mahsus güzel çevirmenle geldi’ iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Japonya’da gerçekleşen görüşmede ABD’li mevkidaşının dikkatini dağıtmak amacıyla mahsus çevirmen olarak... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:48+0300

2021-09-28T22:48+0300

2021-09-28T22:48+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

donald trump

çevirmen

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New York Times’ın haberine göre, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında, “Görüşme başladığında, (Trump’ın danışmanı) Fiona Hill, bana eğilerek Putin’in çevirmenini fark edip etmediğimi sordu. Çevirmen uzun saçlı, güzel yüzü ve çarpıcı bir figürü olan çekici bir esmerdi. Sonra Hill bana Putin’in başkanımızın dikkatini dağıtmak için mahsus bu kadını seçtiğinden şüphelendiğini söyledi” ifadesine yer verdi.Grisham, 5 Ekim’de piyasaya çıkacak olan ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında, Beyaz Saray’da önce Donald Trump, sonra da eski First Lady Melania Trump ile birlikte çalıştığı günleri anlatıyor.Kremlin: Putin’in çevirmenlerini Rusya Dışişleri Bakanlığı seçiyorPutin’in, Trump’ın dikkatini dağıtmak için ‘güzel’ çevirmen kullandığı iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya liderinin çevirmen seçimlerine katılmadığını kaydederek, “Çevirmenler, Devlet Başkanlığı İdaresi’nin talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından temin ediliyor” dedi.

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abd, rusya, vladimir putin, donald trump, çevirmen