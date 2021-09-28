https://tr.sputniknews.com/20210928/putin-ve-erdoganin-soci-gorusmesi-bolgedeki-ve-dunyadaki-gelismeleri-belirleyecek-1049324196.html

'Putin ve Erdoğan'ın Soçi görüşmesi, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri belirleyecek'

'Putin ve Erdoğan'ın Soçi görüşmesi, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri belirleyecek'

Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez yarın Soçi kentinde yapacağı görüşmeye ilişkin görüşlerini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:49+0300

2021-09-28T16:49+0300

2021-09-28T16:49+0300

görüş

suriye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

afganistan

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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez yarın Soçi kentinde yapacağı görüşmeye ilişkin beklentilerini paylaştı.Markov, “İki başkanın yapacağı görüşme çok zor, fakat yine de verimli olacak. Zira her iki lider de bir uzlaşma bulmaya kararlı. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok boyutlu ve çok yönlü olup, birçok farklı konu içeriyor. Ve iki ülkenin birbirleriyle işbirliğine ihtiyacı var” diye konuştu.Yarınki görüşmenin başlıca konusunun Suriye olacağını öngören Markov, “Bir numaralı konu büyük bir olasılıkla Suriye olacak. Amerikalılar kuvvetle muhtemel oradan çekilecek. Ve Suriye'de şu anda ağırlıklı olarak Amerikalıların etkisi altında olan bölgeleri kimin kontrol edeceği sorunu çözüm gerektiriyor. Zira bir yandan Kürt silahlı oluşumlarının güçlü olduğu bu bölgelerde diğer yandan da önemli petrol ve gaz sahaları yer alıyor” ifadelerini kullandı.‘Bu bölgenin Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturacak kalıcı Kürt silahlı oluşumlarının varlığının sağlanması için kullanılmasına izin verilmemesinin’ önemine vurgu yapan Markov, şunları söyledi:Görüşme sırasında Afganistan konusuna da odaklanılacağına dikkat çeken Markov, şöyle konuştu:Soçi’deki buluşmada Libya sorununa da ayrıca odaklanılacağını öngören Markov, “Libya'nın da müzakere masasında olması bekleniyor. Bu ülkede artık şiddetli çatışmalar olmuyor ve yavaş yavaş daha yoğun bir diyalog, ayrıca ulusal birlik hükümetine geçiş için ön koşullar oluşuyor” diye konuştu.Rus uzman, liderlerin geniş ikili gündemin geleneksel meselelerini de atlamayacaklarını şu sözlerle ifade etti: Dünya siyasetinin iki kilit oyuncusu arasında başlıca uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinin yapılacak olmasının özel önem arz ettiğine dikkat çeken Markov, şöyle konuştu:Son zamanlarda çeşitli basın kuruluşlarının kaleme aldığı Kırım konusuna da değinen Markov, bu konunun liderlerin Soçi’de yapacağı görüşmede tartışılması olasılığını dışladı:

suriye

afganistan

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2021

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suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, afganistan