https://tr.sputniknews.com/20210928/rus-helikopterleri-afganistandaki-durum-karsisinda-kirgizistanda-tatbikat-duzenledi-1049299995.html

Rus helikopterleri, Afganistan'daki durum karşısında Kırgızistan'da tatbikat düzenledi

Rus helikopterleri, Afganistan'daki durum karşısında Kırgızistan'da tatbikat düzenledi

Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da karmaşık durum devam ederken Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nin Kazakistan’da konuşlu münferit helikopter... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:09+0300

2021-09-28T01:09+0300

2021-09-28T01:09+0300

savunma

rusya

taliban

mi-8

helikopter

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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nden yapılan basın açıklamasında, bu askeri birimin Kazakistan’da konuşlu münferit helikopter filosunda yer alan Mi-8 helikopterlerinin Kırgızistan’ın Issyk-Kul bölgesindeki Edelveys poligonunda tatbikat gerçekleştirdiği, manevralar sırasında güdümsüz füze atışlarının yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “Tatbikata toplamda yaklaşık 50 pilot ve teknik personel ile iki adet Mi-8MTV5 helikopteri katıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca pilotların dağlık arazilerde eğitim uçuşları gerçekleştirdiği ve tatbikatın son aşamasında göreceli düşmana ait hafif zırhlı araçlardan oluşan konvoyu ve mobil komuta merkezlerini simüle eden hedefleri ‘havadan karaya’ 80 mm’lik füzelerle vurdukları kaydedildi.Pilotlar 20’den fazla sorti yaparak yaklaşık 50 güdümsüz füze fırlattı.Tatbikatın Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’daki karmaşık durum arka planında gerçekleştirildiği ifade edildi.

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