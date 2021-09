https://tr.sputniknews.com/20210928/rusya-ile-turkiye-arasinda-kulturler-arasi-diyalog-konulu-yuvarlak-masa-toplantisi-duzenlendi-1049319137.html

Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

Rusya ve Türkiye kültür ve turizm bakanlıklarının organizasyonuyla dün İstanbul’da halkların gelenek ve kültürlerinin korunmasında kültürler arası diyaloğun... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:54+0300

2021-09-28T16:54+0300

2021-09-28T17:16+0300

türkiye

kültür & sanat

rusya

türkiye

rusça

beyoğlu

kültür

etkinlik

andrey buravov

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049319769_0:105:3073:1833_1920x0_80_0_0_e5e15e91147569d892376b11a4eddaec.jpg

Toplantıya Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Koruma Dairesi Müdürü Ziya Taşkent, Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkanı Hasan Niyazi Tura, Ankara'daki Rossotrudnichestvo - Rus Evi Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Komi Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Arşiv İşleri Bakanı Maria Balmastova dahil olmak üzere iki ülkeden kültürel anlamda öne çıkan başka isimler katıldı. Toplantı sırasında iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve koordinasyonun artırılması konuşuldu.Toplantı kapsamında atölye çalışmaları yapıldı ve halk müzik toplulukları hünerlerini sergiledi. Atlas Sineması sahnesinde Rusya’dan altı müzik topluluğu performans gösterdi. Söz konusu gruplar arasında Adıge'den ‘Uc’, St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’ Saha Cumhuriyeti'ni temsil eden etnik müzik grubu ‘Ayarhaan’, Komi Cumhuriyeti’nden halk müziği topluluğu ‘Zarni Yol’, Moskova Rojok Korosu ve Tambov bölgesinden Rus Halk Çalgıları Topluluğu ‘Domino’ yer aldı.Buravov: Kültürel ilişkilerimiz bakımından önemli bir etkinlikRusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik'e verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı: “Rus ve Türk temsilcilerin katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, pandeminin henüz bitmediği göz önünde bulundurulduğunda, son yıllardaki kültürel ilişkilerimiz bakımından önemli bir etkinlik oldu. Etkinlik Rusya’nın bölgelerinin de aktif katılımıyla bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi yollarının belirlenmesi ve ülkelerimiz arasındaki kültürel etkileşimin son zamanlardaki durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulmasını, ayrıca mevcut durumun analiz edilmesini mümkün kıldı. Bu bağlamda, Rusya'nın dört bölgesinden kültür kuruluşlarının yöneticilerinin bu etkinlikte yer alması çok önemli. Bunlar Türkiye ile uzun vadeli, güçlü bağları olan Adıge Cumhuriyeti, Belgorod, Ryazan bölgelerinin yanı sıra Komi Cumhuriyeti’nden yöneticiler. Bu bölgelerin her biri kültür alanında kendi özel potansiyeline sahip. Bu anlamda, Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel bağların uluslararası, bölgesel ve kurumlar arası düzeyde daha da geliştirilmesi, ülkelerimizdeki halk gelenekleri ve kültürünü koruma süreçlerinin nasıl geliştiğine dair bilgi edinilmesi, gelecekle ilgili beklentilerin anlaşılması açısından fikir paylaşımında bulunmak faydalı oldu. Bütün bunlar, halklarımız arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve ikili işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak."Polikanov: Uzun yollar küçük adımlarla başlarRossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov da etkinlik kapsamında Rus bölgelerinin Türkiye’ye tanıtılması, Rusya vatandaşlarına da Türkiye’de neler olduğunu aktarmak için ortak forum ve festival düzenlemeye yönelik mevcut potansiyelin konuşulduğunu ifade etti.Polikanov, “Bizim sunduğumuz tekliflerden biri Rus-Türk Toplumsal Forumu çerçevesinde bakanlıklarımızın mevcut kültür komisyonu faaliyetlerine dahil olması oldu. Zira bu alanda gelişme kaydetmek için önemli bir potansiyele sahipler. Büyük etkinlikleri beklemeden küçük etkinliklerle başlayabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle de Rus ve Türk sanat camiasının Ankara’daki Rus Evi’nde bir araya gelmesi teklifi dile getirildi” dedi.“Uzun yollar küçük adımlarla başlar” diyen Polikanov, Rusya’da Türk kültürüne ilişkin etkinliklerin gerçekleştirilmesinin de önemini vurguladı.“Rusya’nın tüm bölgeleri bu sürece dahil olmalı” diyen Polikanov, Türkiye’deki kültür anlamındaki başarılar hakkında daha fazla şey öğrenilmesini istediklerini belirtti.Polikanov, “Halklar arasındaki bağların olabilecek en kıymetli bağlar olduğu görüşündeyim. Sözgelimi bu yıl Dostoyevski’nin 200. doğum günü kutlanıyor. Türkiye’de bu yazarın eserlerine karşı nasıl bir sevgi ve ilgi beslendiğini görüyoruz. Bununla birlikte Rusya’dan farklı etnik grupların gerçekleştireceği konserlerin Türkiye’de ilgi uyandırmasını bekliyoruz. Rossotrudniçestvo, Türkiye’de çağdaş Rus sanatının tanıtılmasından yana” dedi.Autlev: Türkiye ile diyaloğumuz özel bir seviyedeAdıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev, “Türkiye ile kültürler arası diyaloğumuz özel bir seviyede. Zira en geniş Adıge diasporası Türkiye’de. Bu ülke ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Sürekli olarak kültürel bir alışveriş mevcut, hem Türkiye’de hem Adıge’de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Örneğin Kayseri’de her yıl Adıge kültürüne ilişkin bir festival gerçekleştiriliyor. Etkileşimimizi daha da geliştirmek, derinleştirmek istiyoruz, bu etkileşimi profesyonel müzik toplulukları ve sanatçılar arasına da taşımayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. Autlev yuvarlak masa toplantısının doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini, ülkesindeki festivallerde her zaman Türkiye’den toplulukları görmeye hazır olduklarını ifade etti.Yıldız: Var olsun Türkiye-Rusya dostluğu!Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, grupların performansları öncesinde şunları söyledi: “Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir toplantı gerçekleşecek. Onun arifesinde böyle bir organizasyonun olması çok verimli diye düşünüyorum. Bu tür kültürel organizasyonlar sayesinde halklar birbirini daha iyi tanıyacaklar, kültürel etkileşim daha çok artacak. Biz de İstanbul Başkonsolosluğu ile bu ilişkilerin daha güçlü olması için ortak bir gayret ve işbirliği içerisindeyiz. Beyoğlu kültürün, sanatın, sinemanın, tiyatronun merkezidir. Burada böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Beyoğlu’ndan Rus halkına selamlarımı iletiyorum. Var olsun Türkiye-Rusya dostluğu!”Konserin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da muhteşem bir performans sergiledi.

türkiye

rusya

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

kültür & sanat, rusya, türkiye, rusça, beyoğlu, kültür, etkinlik, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu