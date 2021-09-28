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Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
16:54 28.09.2021 (güncellendi: 17:16 28.09.2021)
© Sputnik / Durnev MaksimRusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
© Sputnik / Durnev Maksim
Özel
Rusya ve Türkiye kültür ve turizm bakanlıklarının organizasyonuyla dün İstanbul’da halkların gelenek ve kültürlerinin korunmasında kültürler arası diyaloğun rolü konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Koruma Dairesi Müdürü Ziya Taşkent, Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkanı Hasan Niyazi Tura, Ankara'daki Rossotrudnichestvo - Rus Evi Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Komi Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Arşiv İşleri Bakanı Maria Balmastova dahil olmak üzere iki ülkeden kültürel anlamda öne çıkan başka isimler katıldı. Toplantı sırasında iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve koordinasyonun artırılması konuşuldu.
© Sputnik / Maksim Durnev Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
© Sputnik / Maksim DurnevRusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
2/3
© Sputnik / Maksim Durnev
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
© Sputnik / Durnev MaksimRusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
3/3
© Sputnik / Durnev Maksim
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
1/3
© Sputnik / Maksim Durnev
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
2/3
© Sputnik / Maksim Durnev
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
3/3
© Sputnik / Durnev Maksim
Rusya ile Türkiye arasında kültürler arası diyalog konulu yuvarlak masa toplantısı.
Toplantı kapsamında atölye çalışmaları yapıldı ve halk müzik toplulukları hünerlerini sergiledi. Atlas Sineması sahnesinde Rusya’dan altı müzik topluluğu performans gösterdi. Söz konusu gruplar arasında Adıge'den ‘Uc’, St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’ Saha Cumhuriyeti'ni temsil eden etnik müzik grubu ‘Ayarhaan’, Komi Cumhuriyeti’nden halk müziği topluluğu ‘Zarni Yol’, Moskova Rojok Korosu ve Tambov bölgesinden Rus Halk Çalgıları Topluluğu ‘Domino’ yer aldı.
Buravov: Kültürel ilişkilerimiz bakımından önemli bir etkinlik
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik'e verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı: “Rus ve Türk temsilcilerin katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, pandeminin henüz bitmediği göz önünde bulundurulduğunda, son yıllardaki kültürel ilişkilerimiz bakımından önemli bir etkinlik oldu. Etkinlik Rusya’nın bölgelerinin de aktif katılımıyla bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi yollarının belirlenmesi ve ülkelerimiz arasındaki kültürel etkileşimin son zamanlardaki durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulmasını, ayrıca mevcut durumun analiz edilmesini mümkün kıldı. Bu bağlamda, Rusya'nın dört bölgesinden kültür kuruluşlarının yöneticilerinin bu etkinlikte yer alması çok önemli. Bunlar Türkiye ile uzun vadeli, güçlü bağları olan Adıge Cumhuriyeti, Belgorod, Ryazan bölgelerinin yanı sıra Komi Cumhuriyeti’nden yöneticiler. Bu bölgelerin her biri kültür alanında kendi özel potansiyeline sahip. Bu anlamda, Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel bağların uluslararası, bölgesel ve kurumlar arası düzeyde daha da geliştirilmesi, ülkelerimizdeki halk gelenekleri ve kültürünü koruma süreçlerinin nasıl geliştiğine dair bilgi edinilmesi, gelecekle ilgili beklentilerin anlaşılması açısından fikir paylaşımında bulunmak faydalı oldu. Bütün bunlar, halklarımız arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve ikili işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak."
© Sputnik / Maksim Durnev Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
© Maksim Durnev Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
© Sputnik / Maksim Durnev Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
© Sputnik / Maksim Durnev Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
© Sputnik / Maksim Durnev Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
3/5
© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız.
Polikanov: Uzun yollar küçük adımlarla başlar
Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov da etkinlik kapsamında Rus bölgelerinin Türkiye’ye tanıtılması, Rusya vatandaşlarına da Türkiye’de neler olduğunu aktarmak için ortak forum ve festival düzenlemeye yönelik mevcut potansiyelin konuşulduğunu ifade etti.
Polikanov, “Bizim sunduğumuz tekliflerden biri Rus-Türk Toplumsal Forumu çerçevesinde bakanlıklarımızın mevcut kültür komisyonu faaliyetlerine dahil olması oldu. Zira bu alanda gelişme kaydetmek için önemli bir potansiyele sahipler. Büyük etkinlikleri beklemeden küçük etkinliklerle başlayabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle de Rus ve Türk sanat camiasının Ankara’daki Rus Evi’nde bir araya gelmesi teklifi dile getirildi” dedi.
“Uzun yollar küçük adımlarla başlar” diyen Polikanov, Rusya’da Türk kültürüne ilişkin etkinliklerin gerçekleştirilmesinin de önemini vurguladı.
© Maksim DurnevSt. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
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© Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
© Maksim Durnev Komi Cumhuriyeti’nden halk müziği topluluğu ‘Zarni Yol’.
2/5
© Maksim Durnev
Komi Cumhuriyeti’nden halk müziği topluluğu ‘Zarni Yol’.
© Sputnik / Maksim Durnev St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’ .
3/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’ .
© Sputnik / Maksim Durnev Saha Cumhuriyeti'ni temsil eden etnik müzik grubu ‘Ayarhaan’.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Saha Cumhuriyeti'ni temsil eden etnik müzik grubu ‘Ayarhaan’.
© Sputnik / Maksim Durnev Tambov bölgesinden Rus Halk Çalgıları Topluluğu ‘Domino’.
5/5
© Sputnik / Maksim Durnev
Tambov bölgesinden Rus Halk Çalgıları Topluluğu ‘Domino’.
1/5
© Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
2/5
© Maksim Durnev
Komi Cumhuriyeti’nden halk müziği topluluğu ‘Zarni Yol’.
3/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’ .
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© Sputnik / Maksim Durnev
Saha Cumhuriyeti'ni temsil eden etnik müzik grubu ‘Ayarhaan’.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Tambov bölgesinden Rus Halk Çalgıları Topluluğu ‘Domino’.
“Rusya’nın tüm bölgeleri bu sürece dahil olmalı” diyen Polikanov, Türkiye’deki kültür anlamındaki başarılar hakkında daha fazla şey öğrenilmesini istediklerini belirtti.
Polikanov, “Halklar arasındaki bağların olabilecek en kıymetli bağlar olduğu görüşündeyim. Sözgelimi bu yıl Dostoyevski’nin 200. doğum günü kutlanıyor. Türkiye’de bu yazarın eserlerine karşı nasıl bir sevgi ve ilgi beslendiğini görüyoruz. Bununla birlikte Rusya’dan farklı etnik grupların gerçekleştireceği konserlerin Türkiye’de ilgi uyandırmasını bekliyoruz. Rossotrudniçestvo, Türkiye’de çağdaş Rus sanatının tanıtılmasından yana” dedi.
© Sputnik / Durnev MaksimRossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov.
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© Sputnik / Durnev Maksim
Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov.
© Sputnik / Maksim Durnev Etkinlik katılımcıları ve St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Etkinlik katılımcıları ve St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
© Sputnik / Maksim DurnevSt. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
3/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
© Sputnik / Maksim Durnev St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
4/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
© Sputnik / Maksim DurnevSt. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
5/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
1/5
© Sputnik / Durnev Maksim
Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Dmitriy Polikanov.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Etkinlik katılımcıları ve St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
3/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
4/5
© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
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© Sputnik / Maksim Durnev
St. Petersburg'dan Müzik ve Dans Topluluğu ‘Hohloma’.
Autlev: Türkiye ile diyaloğumuz özel bir seviyede
Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev, “Türkiye ile kültürler arası diyaloğumuz özel bir seviyede. Zira en geniş Adıge diasporası Türkiye’de. Bu ülke ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Sürekli olarak kültürel bir alışveriş mevcut, hem Türkiye’de hem Adıge’de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Örneğin Kayseri’de her yıl Adıge kültürüne ilişkin bir festival gerçekleştiriliyor. Etkileşimimizi daha da geliştirmek, derinleştirmek istiyoruz, bu etkileşimi profesyonel müzik toplulukları ve sanatçılar arasına da taşımayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.
Autlev yuvarlak masa toplantısının doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini, ülkesindeki festivallerde her zaman Türkiye’den toplulukları görmeye hazır olduklarını ifade etti.
© Sputnik / Maksim DurnevAdıge'den ‘Uc’ Müzik ve Dans Topluluğu.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Adıge'den ‘Uc’ Müzik ve Dans Topluluğu.
© Sputnik / Durnev MaksimAdıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev.
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© Sputnik / Durnev Maksim
Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev.
© Sputnik / Maksim Durnev
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© Sputnik / Maksim Durnev
1/3
© Sputnik / Maksim Durnev
Adıge'den ‘Uc’ Müzik ve Dans Topluluğu.
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© Sputnik / Durnev Maksim
Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev.
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© Sputnik / Maksim Durnev
Yıldız: Var olsun Türkiye-Rusya dostluğu!
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, grupların performansları öncesinde şunları söyledi: “Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir toplantı gerçekleşecek. Onun arifesinde böyle bir organizasyonun olması çok verimli diye düşünüyorum. Bu tür kültürel organizasyonlar sayesinde halklar birbirini daha iyi tanıyacaklar, kültürel etkileşim daha çok artacak. Biz de İstanbul Başkonsolosluğu ile bu ilişkilerin daha güçlü olması için ortak bir gayret ve işbirliği içerisindeyiz. Beyoğlu kültürün, sanatın, sinemanın, tiyatronun merkezidir. Burada böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Beyoğlu’ndan Rus halkına selamlarımı iletiyorum. Var olsun Türkiye-Rusya dostluğu!”
Konserin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da muhteşem bir performans sergiledi.