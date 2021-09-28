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https://tr.sputniknews.com/20210928/rusyada-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybinda-yeni-rekor-1049313932.html
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 852’ye yükseldi. Bu sayı pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:42+0300
2021-09-28T13:42+0300
2021-09-28T13:41+0300
dünya
rusya
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı 852 artarak 205 bin 531’e çıktı. Böylelikle 24 Eylül’de kaydedilen rekor can kaybı (828) sayısı aşıldı.Başkent Moskova’da 63, St. Petersburg’da 58, Sverdlovsk bölgesinde 40 can kaybı tespit edildi.Gün içinde kaydedilen vaka sayısı 21 bin 559 arttı ve 7 milyon 464 bin 708’e yükseldi.Başkent Moskova 2 bin 541, St. Petersburg bin 530, Moskova bölgesi bin 450 vaka ile en çok yeni vakanın görüldüğü yerler oldu.Son 24 saatte 17 bin 368 kişinin iyileşmesiyle şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı 6 milyon 635 bin 485’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html
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rusya, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs tedbirleri
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 852’ye yükseldi. Bu sayı pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı 852 artarak 205 bin 531’e çıktı. Böylelikle 24 Eylül’de kaydedilen rekor can kaybı (828) sayısı aşıldı.
Başkent Moskova’da 63, St. Petersburg’da 58, Sverdlovsk bölgesinde 40 can kaybı tespit edildi.
Gün içinde kaydedilen vaka sayısı 21 bin 559 arttı ve 7 milyon 464 bin 708’e yükseldi.
Başkent Moskova 2 bin 541, St. Petersburg bin 530, Moskova bölgesi bin 450 vaka ile en çok yeni vakanın görüldüğü yerler oldu.
Son 24 saatte 17 bin 368 kişinin iyileşmesiyle şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı 6 milyon 635 bin 485’e ulaştı.