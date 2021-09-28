https://tr.sputniknews.com/20210928/rusyadan-nato-ve-abye-kosova-cagrisi-1049322342.html

Rusya'dan NATO ve AB'ye Kosova çağrısı

Rusya'dan NATO ve AB'ye Kosova çağrısı

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan 'plaka' gerginliği hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ve AB'nin soruna çözüm... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:25+0300

2021-09-28T16:25+0300

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nato

mariya zaharova

ab

sırbistan

kosova

plaka

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Zaharova, "NATO Kosova Gücü ve AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu kanunsuzluğu önlemek için gerekli yetkilere sahip ve bu nedenle sivillerin korunması, barış ve güvenliğin sağlanması konusunda tüm sorumluluğu taşıyor" dedi.Moskova'nın Kosova'da Kosovalı Arnavutların yönetimindeki hükümetin sorumsuz eylemlerinden doğan gerilimi endişeyle izlediğini kaydeden Zaharova, NATO ve AB'nin Priştine'deki yönetime silahlı güçleri Kosova'nın kuzeyinden geri çekmesi ve durumun açık bir çatışmaya dönüşmesini engellemesi konusunda güçlü bir baskı yapmasının zamanı geldiğini vurguladı.Kosova hükümeti, geçen hafta aldığı kararla Sırbistan plakalı araçların sınır geçişlerini yasaklamıştı.Karar, Kosova'da yaşayan ve Sırp plakasına sahip olanların sınır geçişlerinde geçici plaka kullanmasını zorunlu kılıyor.

sırbistan

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nato, mariya zaharova, ab, sırbistan, kosova, plaka