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https://tr.sputniknews.com/20210928/saakasvili-yillar-sonra-ulkesine-donuyor-1049307670.html
Saakaşvili yıllar sonra ülkesine dönüyor
Saakaşvili yıllar sonra ülkesine dönüyor
Şu anda Ukrayna’da yaşayan ve Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2 Ekim’de ülkesinin başkenti Tiflis’e... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T11:17+0300
2021-09-28T11:25+0300
dünya
ukrayna
gürcistan
mihail saakaşvili
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Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen Saakaşvili Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Tiflis’te sizlerle birlikte olmak, iradenizin ifadesini korumak, Gürcistan’ın kurtarılmasında yer almak için 2 Ekim akşamına bilet aldım” ifadelerini kullandı.Kişisel hırsları ve bir görevde yer almak gibi isteği olmadığını ileri süren Saakaşvili, “Çocuklarınızın bir geleceği olması için mücadele etmeye hazırlanıyorum” dedi.Saakaşvili’nin döneceği tarihte Gürcistan’da yerel seçimler gerçekleştirilecek.Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyorGürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise daha sonra Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210718/saakasvili-cia-donbasstaki-catismalar-sirasinda-donetski-ele-gecirmeyi-planladi-1044995665.html
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ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili

Saakaşvili yıllar sonra ülkesine dönüyor

11:17 28.09.2021 (güncellendi: 11:25 28.09.2021)
© REUTERS / GLEB GARANICHMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
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Şu anda Ukrayna’da yaşayan ve Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2 Ekim’de ülkesinin başkenti Tiflis’e gitmek için bilet aldığını duyurdu.
Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen Saakaşvili Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Tiflis’te sizlerle birlikte olmak, iradenizin ifadesini korumak, Gürcistan’ın kurtarılmasında yer almak için 2 Ekim akşamına bilet aldım” ifadelerini kullandı.
Kişisel hırsları ve bir görevde yer almak gibi isteği olmadığını ileri süren Saakaşvili, “Çocuklarınızın bir geleceği olması için mücadele etmeye hazırlanıyorum” dedi.
Saakaşvili’nin döneceği tarihte Gürcistan’da yerel seçimler gerçekleştirilecek.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2021
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Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.
Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise daha sonra Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.
Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
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