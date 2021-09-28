https://tr.sputniknews.com/20210928/sabiha-gokcen-en-az-yolcu-kaybi-yasayan-2-havalimanindan-biri-1049330341.html

Sabiha Gökçen en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri

Sabiha Gökçen en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T19:48+0300

2021-09-28T19:48+0300

2021-09-28T19:48+0300

türkiye

avrupa

sabiha gökçen

yolcu

havalimanı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen'in temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri olduğu belirtildi.Açıklamada, "ACI Europe verilerine göre temmuz ayında Avrupa’da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından (Rusya’dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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avrupa, sabiha gökçen, yolcu, havalimanı