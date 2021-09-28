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Samsun'da bir çocuk boynundan bıçaklandı
Samsun'da bir çocuk boynundan bıçaklandı
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T07:58+0300
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yaşam
türkiye
yaralama
bıçaklama
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda, aralarında kavga çıktığı belirtilen 16 yaşındaki O.F.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı.112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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türkiye, yaralama, bıçaklama

Samsun'da bir çocuk boynundan bıçaklandı

07:58 28.09.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda, aralarında kavga çıktığı belirtilen 16 yaşındaki O.F.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı.
112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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