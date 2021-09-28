https://tr.sputniknews.com/20210928/samsunda-bir-cocuk-boynundan-bicaklandi-1049304011.html

Samsun'da bir çocuk boynundan bıçaklandı

Samsun'da bir çocuk boynundan bıçaklandı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T07:58+0300

2021-09-28T07:58+0300

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yaşam

türkiye

yaralama

bıçaklama

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda, aralarında kavga çıktığı belirtilen 16 yaşındaki O.F.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı.112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yaralama, bıçaklama